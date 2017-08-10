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Крупным планом

Подкаст«Леон». Как сегодня смотреть культовый фильм Люка Бессона

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему «Леон» стал таким популярным? Что такое течение «необарокко», к которому относят Люка Бессона? Как режиссер выстраивает мизансцены и смешивает музыку и саунд-дизайн? И почему этот фильм выглядит неэтично — и из-за оправдания насилия, и из-за сексуализации главной героини?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вспоминают, как впервые посмотрели культовый боевик «Леон», и разбираются, как его смотреть сегодня.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Теперь в подписке: стильный ретрохоррор с неоновыми пабами, цитатами из Поланского и The Kinks в саундтреке
В главных ролях:Аня Тейлор-Джой, Томасин МакКензи, Мэтт Смит
Режиссер:Эдгар Райт
Смотрите по подписке
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