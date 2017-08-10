«Леон». Как сегодня смотреть культовый фильм Люка Бессона

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Почему «Леон» стал таким популярным? Что такое течение «необарокко», к которому относят Люка Бессона? Как режиссер выстраивает мизансцены и смешивает музыку и саунд-дизайн? И почему этот фильм выглядит неэтично — и из-за оправдания насилия, и из-за сексуализации главной героини?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вспоминают, как впервые посмотрели культовый боевик «Леон», и разбираются, как его смотреть сегодня.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов