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Крупным планом

Подкаст«Бэтмен». Чем поражает и чем расстраивает супергеройский нуар с Робертом Паттинсоном

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Что нового в образ культового супергероя добавляет «Бэтмен»? Чем, кроме фильмов Нового Голливуда и финчеровского «Семи», вдохновлялся режиссер Мэтт Ривз? Чем интересна операторская работа в фильме? И что может ждать героя Роберта Паттинсона в сиквелах?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, чем актуален «Бэтмен» и как он связан с историями про Гамлета и Эдипа. О том, на каких комиксах основан фильм, рассказывает Иван Чернявский, соведущий подкаста «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Эмоциональная спортивная драма о легендарном советском боксере, на чьи поединки люди ходили как на спектакль
В главных ролях:Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина
Режиссер:Артем Михалков
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