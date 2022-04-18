«Бэтмен». Чем поражает и чем расстраивает супергеройский нуар с Робертом Паттинсоном

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Что нового в образ культового супергероя добавляет «Бэтмен»? Чем, кроме фильмов Нового Голливуда и финчеровского «Семи», вдохновлялся режиссер Мэтт Ривз? Чем интересна операторская работа в фильме? И что может ждать героя Роберта Паттинсона в сиквелах?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, чем актуален «Бэтмен» и как он связан с историями про Гамлета и Эдипа. О том, на каких комиксах основан фильм, рассказывает Иван Чернявский, соведущий подкаста «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик».
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов