Как Эдуард Артемьев создавал музыкальные миры Тарковского и Михалкова

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Шум и яркость

ПодкастКак Эдуард Артемьев создавал музыкальные миры Тарковского и Михалкова

Можно ли говорить, что Эдуард Артемьев — русский Эннио Морриконе? Почему для фильмов Тарковского он скорее делал саунд-дизайн, а не писал музыку? Какое музыкальное решение объединяет звуковые дорожки к таким разножанровым фильмам Никиты Михалкова, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви»? И как Артемьев сочетал в своих саундтреках синтезаторные эксперименты, привязчивость поп-музыки и симфонические традиции?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует кинокарьеру композитора Эдуарда Артемьева, который писал музыку к короткометражкам про космос, экспериментальной анимации и к всенародным хитам Андрея Кончаловского и Карена Шахназарова.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
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