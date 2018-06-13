Как Эдуард Артемьев создавал музыкальные миры Тарковского и Михалкова

Можно ли говорить, что Эдуард Артемьев — русский Эннио Морриконе? Почему для фильмов Тарковского он скорее делал саунд-дизайн, а не писал музыку? Какое музыкальное решение объединяет звуковые дорожки к таким разножанровым фильмам Никиты Михалкова, как «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви»? И как Артемьев сочетал в своих саундтреках синтезаторные эксперименты, привязчивость поп-музыки и симфонические традиции?
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В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует кинокарьеру композитора Эдуарда Артемьева, который писал музыку к короткометражкам про космос, экспериментальной анимации и к всенародным хитам Андрея Кончаловского и Карена Шахназарова.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин
Фото: Юрий Самолыго / ТАСС