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Крупным планом

Подкаст«Оскар» уже не тот? Итоги премии-2022

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар» за лучший фильм? Какие сюрпризы и разочарования принесла премия этого года? Почему Киноакадемия вновь оставила без призов Пола Томаса Андерсона, а все технические награды выдала «Дюне»? И зачем вообще нужен «Оскар» в 2022 году?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов анализируют итоги премии и обсуждают главные моменты церемонии (да, и про Уилла Смита тоже не забыли!).

У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А еще мы завели Telegram-канал для нашего YouTube-канала: там будем выкладывать ссылки на видеоэссе, и интересные картинки, цитаты, статьи и ролики по темам разборов. Доступно по этой ссылке.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Экшен и вампиры: красочный готический боевик уже в подписке
В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
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