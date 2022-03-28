«Оскар» уже не тот? Итоги премии-2022

У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

А еще мы завели Telegram-канал для нашего YouTube-канала: там будем выкладывать ссылки на видеоэссе, и интересные картинки, цитаты, статьи и ролики по темам разборов. Доступно по этой ссылке.