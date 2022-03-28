«Оскар» уже не тот? Итоги премии-2022

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Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар» за лучший фильм? Какие сюрпризы и разочарования принесла премия этого года? Почему Киноакадемия вновь оставила без призов Пола Томаса Андерсона, а все технические награды выдала «Дюне»? И зачем вообще нужен «Оскар» в 2022 году?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов анализируют итоги премии и обсуждают главные моменты церемонии (да, и про Уилла Смита тоже не забыли!).
У нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
А еще мы завели Telegram-канал для нашего YouTube-канала: там будем выкладывать ссылки на видеоэссе, и интересные картинки, цитаты, статьи и ролики по темам разборов. Доступно по этой ссылке.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: Mike Coppola / Getty Images