Почему «Власть пса», скорее всего, выиграет «Оскар»

Кинопоиск
Крупным планом

ПодкастПочему «Власть пса», скорее всего, выиграет «Оскар»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Почему «Власть пса» — главный фаворит оскаровской гонки? Чем раздражает драматургия фильма? Как Джейн Кэмпион переворачивает каноны вестерна? И почему Бенедикт Камбербэтч — идеальный выбор на главную роль?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают сюжет «Власти пса», актерские работы и саундтрек Джонни Гринвуда (а Всеволод еще и с выражением зачитывает фрагмент из Псалтыри, чтобы объяснить название фильма).

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Семейный блокбастер по мотивам русских сказок с закрученным сюжетом и хорошим юмором.
В главных ролях:Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова
Режиссер:Дмитрий Дьяченко
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