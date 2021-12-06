Почему «Власть пса», скорее всего, выиграет «Оскар»

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Почему «Власть пса» — главный фаворит оскаровской гонки? Чем раздражает драматургия фильма? Как Джейн Кэмпион переворачивает каноны вестерна? И почему Бенедикт Камбербэтч — идеальный выбор на главную роль?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают сюжет «Власти пса», актерские работы и саундтрек Джонни Гринвуда (а Всеволод еще и с выражением зачитывает фрагмент из Псалтыри, чтобы объяснить название фильма).
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов