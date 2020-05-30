«Будет больно». Терапевтический сериал про врачей с Беном Уишоу

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Наследники». Это ироничная семейная сага о медиамагнате, который выбирает, кому из детей передать дела. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

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