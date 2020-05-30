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Подкаст«Будет больно». Терапевтический сериал про врачей с Беном Уишоу

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Можно ли назвать «Будет больно» мужской версией «Дряни»? Как сериал критикует британскую систему здравоохранения? Почему хочется сопереживать не главному герою Адаму (Бен Уишоу), а его новой коллеге Шрути (Амбика Мод)? Как визуально передается усталость героев? Почему особого внимания заслуживает саундтрек? И чем история Адама Кэя перекликается с книгой Алексея Моторова «Юные годы медбрата Паровозова»?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и креативный продюсер Иван Филиппов обсуждают сериал AMC и BBC One «Будет больно» — драмеди о буднях врача родильного отделения британской государственной больницы. Сценарий написал Адам Кэй — бывший акушер-гинеколог и автор одноименного бестселлера.

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«Карамора» (2022)

В этом выпуске Иван Филиппов советует посмотреть «Карамору» — сериал Данилы Козловского про альтернативную историю царской России, которой управляют вампиры.

Сериал «Карамора» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

«Игра престолов» (2011–2019)

Лиза Сурганова рекомендует посмотреть (или пересмотреть) «Игру престолов» — культовый сериал HBO о Семи Королевствах, которые борются за Железный трон.

Сериал «Игра престолов» доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

В следующий раз мы поговорим о сериале HBO Max «Наследники». Это ироничная семейная сага о медиамагнате, который выбирает, кому из детей передать дела. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Экшен и вампиры: красочный готический боевик уже в подписке
В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
Смотрите по подписке
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