Почему «Форрест Гамп» так вдохновляет

Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Событие» — французскую социальную драму про юную студентку, которая в конце 1960-х решила сделать аборт. Фильм Одри Диван выиграл главный приз на Венецианском кинофестивале 2021 года.

Фильм «Событие» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.