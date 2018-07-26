Почему «Форрест Гамп» так вдохновляет

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Крупным планом

ПодкастПочему «Форрест Гамп» так вдохновляет

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Как «Форрест Гамп» смотрится сегодня? Правда ли, что этот фильм продвигает «традиционные ценности»? Как режиссер Роберт Земекис использует визуальные эффекты, чтобы комментировать историю США? И чему нас может научить главный герой?

В новом выпуске подкаста редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовый фильм «Форрест Гамп» и объясняют, почему именно он, а не «Криминальное чтиво» или «Побег из Шоушенка», выиграл главный «Оскар» в 1995 году.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Событие» (2021)

Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Событие» — французскую социальную драму про юную студентку, которая в конце 1960-х решила сделать аборт. Фильм Одри Диван выиграл главный приз на Венецианском кинофестивале 2021 года.

Фильм «Событие» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Экшен и вампиры: красочный готический боевик уже в подписке
В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
Смотрите по подписке
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