Почему «Форрест Гамп» так вдохновляет

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Как «Форрест Гамп» смотрится сегодня? Правда ли, что этот фильм продвигает «традиционные ценности»? Как режиссер Роберт Земекис использует визуальные эффекты, чтобы комментировать историю США? И чему нас может научить главный герой?
В новом выпуске подкаста редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают культовый фильм «Форрест Гамп» и объясняют, почему именно он, а не «Криминальное чтиво» или «Побег из Шоушенка», выиграл главный «Оскар» в 1995 году.
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«Событие» (2021)
Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Событие» — французскую социальную драму про юную студентку, которая в конце 1960-х решила сделать аборт. Фильм Одри Диван выиграл главный приз на Венецианском кинофестивале 2021 года.
Фильм «Событие» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов