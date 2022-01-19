«Аллея кошмаров». Удалось ли Гильермо дель Торо возродить нуар?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов анализируют первое полностью реалистическое кино Гильермо дель Торо — неонуар «Аллея кошмаров» — и спорят о том, скучный ли это фильм или интересный.

Мы продолжаем рубрику, где советуем фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем хоррор Джеймса Вана «Злое» — фильм-стилизацию под джалло. Его героиня — женщина, которая пострадала от домашнего насилия и устанавливает телепатическую связь с маньяком-убийцей.

«Злое» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке

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