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Крупным планом

Подкаст«Аллея кошмаров». Удалось ли Гильермо дель Торо возродить нуар?

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Какие главные мотивы нуара повторяет Гильермо дель Торо в «Аллее кошмаров»? Критикует ли он психоаналитиков? Почему это история не только про неизбежность рока и эдипов комплекс, но и про психологию нарцисса? И правда ли, что единственная интересная роль в фильме у Брэдли Купера?

Брэдли Купер
Уиллем Дефо
Марк Повинелли и Рон Перлман
Уиллем Дефо и Брэдли Купер
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер
Брэдли Купер и Руни Мара
Брэдли Купер
Руни Мара и Брэдли Купер
Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов анализируют первое полностью реалистическое кино Гильермо дель Торо — неонуар «Аллея кошмаров» — и спорят о том, скучный ли это фильм или интересный.

Мы продолжаем рубрику, где советуем фильмы, которые выходят онлайн на Кинопоиске. В этом эпизоде мы рекомендуем хоррор Джеймса Вана «Злое» — фильм-стилизацию под джалло. Его героиня — женщина, которая пострадала от домашнего насилия и устанавливает телепатическую связь с маньяком-убийцей.

«Злое» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
Смотрите по подписке
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