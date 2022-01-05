Подкаст от слушателей! Сериалы, которые вы пересматриваете

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В предыдущих сериях

ПодкастПодкаст от слушателей! Сериалы, которые вы пересматриваете

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От ситкомов про друзей и медицинской драмы с элементами детектива до фэнтези про параллельный мир и научной фантастики с инопланетянами.

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов с помощью слушателей подкаста рассказывают о сериалах, которые любят пересматривать. В выпуске упоминается классика: «Доктор Хаус», «Офис», «Парки и зоны отдыха», «Сообщество», «Теория большого взрыва», «Десятое королевство», «Секретные материалы», «Друзья», «Секс в большом городе», «Клиника», «Как я встретил вашу маму». И не самые очевидные сериалы, к которым нашим слушателям хочется возвращаться снова и снова: «Настоящий детектив», «Мой маленький пони: Дружба — это чудо», «Студия 60 на Сансет Стрип», «Светлячок», «Оттепель», «Тьма», «Тед Лассо», «Звездные войны: Повстанцы», «Легенда о Корре», «Квантовый скачок». Рождественское настроение появляется после просмотра специальных эпизодов «Шерлока», «Доктора Кто» и «Шиттс Крик».

В прошлом выпуске мы объявили конкурс: вы все еще можете принять в нем участие, чтобы выиграть призы. Свои ответы пишите на podcast@kinopoisk.ru. Тема письма — «Новогодний конкурс». Итоги будут подведены после январских праздников. Удачи!

«Доктор Хаус»
«Десятое королевство»
«Шерлок»
«Тьма»
«Сообщество»
«Секретные материалы»
«Шиттс Крик»
«Клиника»
«Друзья»
«Доктор Кто»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

После этого выпуска «В предыдущих сериях» уходит на каникулы до конца января. А потом мы расскажем, какие сериалы ждем в 2022 году. До скорой встречи!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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