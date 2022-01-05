Подкаст от слушателей! Сериалы, которые вы пересматриваете

После этого выпуска «В предыдущих сериях» уходит на каникулы до конца января. А потом мы расскажем, какие сериалы ждем в 2022 году. До скорой встречи!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.