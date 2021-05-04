Как Стивен Спилберг и Джон Уильямс создают музыку чуда и приключений

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует великие саундтреки Джона Уильямса к фильмам Стивена Спилберга — от «Инопланетянина» и «Близких контактов третьей степени» до «Парка Юрского периода» и «Списка Шиндлера».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.