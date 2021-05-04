Как Стивен Спилберг и Джон Уильямс создают музыку чуда и приключений

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Шум и яркость

ПодкастКак Стивен Спилберг и Джон Уильямс создают музыку чуда и приключений

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Как Джон Уильямс сочиняет музыку, создающую ощущение восторга и чуда? Зачем он совмещает в своих саундтреках авангардные и классические приемы? И что ответил композитору Стивен Спилберг, когда тот сказал, что недостаточно хорош, чтобы писать музыку для «Списка Шиндлера»?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует великие саундтреки Джона Уильямса к фильмам Стивена Спилберга — от «Инопланетянина» и «Близких контактов третьей степени» до «Парка Юрского периода» и «Списка Шиндлера».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Авторы: Лев Ганкин, Алексей Пономарев

Фото: Mathew Imaging / FilmMagic / Getty Images

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