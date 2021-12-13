2-й сезон «Ведьмака»: фэнтези о борьбе с (внутренними) монстрами

Кинопоиск
В предыдущих сериях

Подкаст2-й сезон «Ведьмака»: фэнтези о борьбе с (внутренними) монстрами

Обсудить0

Пошло ли «Ведьмаку» на пользу объединение всех временных линий в одну? Как создатели сериала иронизируют сами над собой и вступают в дискуссию со зрителями с помощью барда Лютика (Джои Бэти)? Почему именно проблема ксенофобии стала магистральной? Чем отличается Баба-яга из вселенной Сапковского от привычной сказочной? И какие сюжетные линии продолжатся в третьем сезоне?

Фрейя Аллан и Генри Кавилл
Фрейя Аллан
Фрейя Аллан и Генри Кавилл
Джои Бэти
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Аня Чалотра
Ким Бодния и Генри Кавилл
Пол Бульон
Ким Бодния, Фрейя Аллан, Генри Кавилл

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) второй сезон сериала Netflix «Ведьмак». Геральт (Генри Кавилл) и его наставник Весемир (Ким Бодния) обучают Цири (Фрейя Аллан) мастерству ведьмаков в крепости Каэр Морхен, в то время как на юную принцессу начинают охотиться все вокруг.

В следующий раз мы поговорим о главных сериалах 2021 года по версии Лизы и Вани. А еще в этом выпуске вас ждет новогодний конкурс с призами!

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о любимых сериалах, которые Лиза и Ваня планируют пересмотреть, и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. Какие сериалы вы можете назвать самыми надежными и проверенными временем, к которым хочется возвращаться вновь и вновь? Поделитесь с нами вашими историями! Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Обсудить
Брат-злодей, новые вызовы законам физики и погоня в Тбилиси: девятая часть гоночной эпопеи теперь в подписке
В главных ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес
Режиссер:Джастин Лин
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Звезды «Ведьмака» — о любимых монстрах, новой «чеканной монете» и мате
Интервью

Звезды «Ведьмака» — о любимых монстрах, новой «чеканной монете» и мате

21 декабря2
Шоураннер «Ведьмака» — о втором сезоне: «Сапковский был нашим чирлидером»
Интервью

Шоураннер «Ведьмака» — о втором сезоне: «Сапковский был нашим чирлидером»

17 декабря49
Генри Кавилл: «Я бился за то, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше»
Интервью

Генри Кавилл: «Я бился за то, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше»

13 декабря33
«Матрица: Воскрешение» — провальный фан-сервис или достойная авторская драма?
Крупным планом

Подкаст«Матрица: Воскрешение» — провальный фан-сервис или достойная авторская драма?

20 декабря16

Главное сегодня

Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в 2021 году

Вчера11
Что смотрели на Кинопоиске в 2021 году
«Я всю жизнь была категоричным человеком, который говорил: это черное, это белое, и идите в жопу»: Ольга Сутулова о новой этике и «Последнем министре»
Главный герой

«Я всю жизнь была категоричным человеком, который говорил: это черное, это белое, и идите в жопу»: Ольга Сутулова о новой этике и «Последнем министре»

Вчера2
Лучшие фильмы — 2021: выбор редакции Кинопоиска
Выбор редакции

Лучшие фильмы — 2021: выбор редакции Кинопоиска

Вчера30
Лучшие сериалы — 2021: выбор редакции Кинопоиска
Выбор редакции

Лучшие сериалы — 2021: выбор редакции Кинопоиска

Вчера12
«Купе номер 6» с Юрой Борисовым и мультфильм Антона Дьякова вошли в шорт-лист «Оскара»

«Купе номер 6» с Юрой Борисовым и мультфильм Антона Дьякова вошли в шорт-лист «Оскара»

Вчера1
2-й сезон «Ведьмака»: фэнтези о борьбе с (внутренними) монстрами
В предыдущих сериях

Подкаст2-й сезон «Ведьмака»: фэнтези о борьбе с (внутренними) монстрами

Вчера1
Что происходит в прокате: «Человек-паук» захватил всех
Сборы

Что происходит в прокате: «Человек-паук» захватил всех

21 декабря20
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт