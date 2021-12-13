2-й сезон «Ведьмака»: фэнтези о борьбе с (внутренними) монстрами

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) второй сезон сериала Netflix «Ведьмак». Геральт (Генри Кавилл) и его наставник Весемир (Ким Бодния) обучают Цири (Фрейя Аллан) мастерству ведьмаков в крепости Каэр Морхен, в то время как на юную принцессу начинают охотиться все вокруг.

В следующий раз мы поговорим о главных сериалах 2021 года по версии Лизы и Вани. А еще в этом выпуске вас ждет новогодний конкурс с призами!

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о любимых сериалах, которые Лиза и Ваня планируют пересмотреть, и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. Какие сериалы вы можете назвать самыми надежными и проверенными временем, к которым хочется возвращаться вновь и вновь? Поделитесь с нами вашими историями! Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.