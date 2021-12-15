В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новую серию франшизы и вспоминают, какое впечатление на них произвела первая «Матрица».

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о франшизе «Гарри Поттер» и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. За что вы любите (или ненавидите) серию фильмов о Хогвартсе? Возможно, у вас есть какие-то смешные или трогательные истории? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Дедлайн - 25 декабря. Постарайтесь уложиться в минуту!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.