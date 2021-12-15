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Крупным планом

Подкаст«Матрица: Воскрешение» — провальный фан-сервис или достойная авторская драма?

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В чем величие первой «Матрицы»? Почему четвертая часть не просто эксплуатация ностальгии, а личное терапевтическое высказывание Ланы Вачовски? Смогло ли продолжение создать революционный киноязык? И почему «Матрица: Воскрешение» на самом деле фильм про выгоревшего активиста?

Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз
Джонатан Грофф
Джессика Хенвик
Яхья Абдул-Матин II
Нил Патрик Харрис
Киану Ривз
Яхья Абдул-Матин II
Джада Пинкетт Смит
Джессика Хенвик, Киану Ривз, Яхья Абдул-Матин II
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новую серию франшизы и вспоминают, какое впечатление на них произвела первая «Матрица».

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о франшизе «Гарри Поттер» и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. За что вы любите (или ненавидите) серию фильмов о Хогвартсе? Возможно, у вас есть какие-то смешные или трогательные истории? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Дедлайн - 25 декабря. Постарайтесь уложиться в минуту!

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Наташа Романофф встречается с прошлым и вместе с сестрой спасает мир. История супергероини теперь в подписке
В главных ролях:Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор
Режиссер:Кейт Шортланд
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