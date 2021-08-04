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Смотри у меня

Подкаст«И просто так» и еще два сериала о любви и дружбе в мегаполисе

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Как повзрослевшие герои «Секса в большом городе» справляются с вызовами изменившегося мира? Почему в шоу стало больше драматических и даже трагических моментов? Как создатели «И просто так» объяснили отсутствие Саманты (Ким Кэтролл)? Какой сериал посмотреть, если вам не хватило развития сюжетной линии Стэнфорда Блатча (Уилли Гарсон)? И чем «Тригонометрия» выгодно отличается от вылизанных глянцевых шоу про любовь?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

«И просто так» (2021)

Кэрри, Миранда и Шарлотта пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Продолжение «Секса в большом городе».

Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

Еще два сериала о любви и дружбе в мегаполисе

«В поиске» (2014–2015)

История про троих друзей-геев, которые ищут приключения и любовь в Сан-Франциско.

Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Тригонометрия» (2020)

Драмеди о любовном треугольнике, который возник после появления в доме новой соседки.

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
Смотрите по подписке
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