«И просто так» и еще два сериала о любви и дружбе в мегаполисе

Как повзрослевшие герои «Секса в большом городе» справляются с вызовами изменившегося мира? Почему в шоу стало больше драматических и даже трагических моментов? Как создатели «И просто так» объяснили отсутствие Саманты (Ким Кэтролл)? Какой сериал посмотреть, если вам не хватило развития сюжетной линии Стэнфорда Блатча (Уилли Гарсон)? И чем «Тригонометрия» выгодно отличается от вылизанных глянцевых шоу про любовь?
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В подкасте «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
«И просто так» (2021)
Кэрри, Миранда и Шарлотта пытаются адаптироваться к изменившемуся миру. Продолжение «Секса в большом городе».
Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
Еще два сериала о любви и дружбе в мегаполисе
«В поиске» (2014–2015)
История про троих друзей-геев, которые ищут приключения и любовь в Сан-Франциско.
Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Тригонометрия» (2020)
Драмеди о любовном треугольнике, который возник после появления в доме новой соседки.
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди