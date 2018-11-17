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Смотри у меня

Подкаст«Персональный покупатель» и еще два фильма с Кристен Стюарт

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В чем заключается «метод Стюарт»? Как ей удалось перепридумать себя как актрису после «Сумерек»? Что Оливье Ассайас, по его словам, ценит больше всего в ее актерской игре? Удаются ли ей комедии? Какой режиссер заявил, что, если бы актриса жила на несколько десятилетий раньше, она могла бы стать звездой калибра Риты Хэйворт, Одри Хепберн и Элизабет Тейлор? И чего ждать от ее режиссерских работ?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала (например, с участием одного и того же актера). Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

«Персональный покупатель» (2016)

Молодая американка с паранормальными способностями оказывается в Париже. Там она начинает работать в мире высокой моды, общается с призраками и пытается войти в контакт с умершим братом.

Еще два фильма с Кристен Стюарт

«Ультраамериканцы» (2015)

Комедийный боевик про спецагента (Джесси Айзенберг), который забыл о том, что он обладает уникальной боевой подготовкой и сверхинтеллектом. Его девушка (Кристен Стюарт) тоже не так проста, как кажется на первый взгляд.

«Светская жизнь» (2016)

Молодой человек (Джесси Айзенберг) переезжает в Голливуд и начинает ухаживать за девушкой (Кристен Стюарт), которая оказывается любовницей его дяди (Стив Карелл).

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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