«Персональный покупатель» и еще два фильма с Кристен Стюарт

В чем заключается «метод Стюарт»? Как ей удалось перепридумать себя как актрису после «Сумерек»? Что Оливье Ассайас, по его словам, ценит больше всего в ее актерской игре? Удаются ли ей комедии? Какой режиссер заявил, что, если бы актриса жила на несколько десятилетий раньше, она могла бы стать звездой калибра Риты Хэйворт, Одри Хепберн и Элизабет Тейлор? И чего ждать от ее режиссерских работ?
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
В подкасте «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала (например, с участием одного и того же актера). Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
«Персональный покупатель» (2016)
Молодая американка с паранормальными способностями оказывается в Париже. Там она начинает работать в мире высокой моды, общается с призраками и пытается войти в контакт с умершим братом.
Еще два фильма с Кристен Стюарт
«Ультраамериканцы» (2015)
Комедийный боевик про спецагента (Джесси Айзенберг), который забыл о том, что он обладает уникальной боевой подготовкой и сверхинтеллектом. Его девушка (Кристен Стюарт) тоже не так проста, как кажется на первый взгляд.
«Светская жизнь» (2016)
Молодой человек (Джесси Айзенберг) переезжает в Голливуд и начинает ухаживать за девушкой (Кристен Стюарт), которая оказывается любовницей его дяди (Стив Карелл).
Если у вас нет подписки Плюс, оформить ее можно здесь.
Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди