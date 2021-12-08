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Подкаст«Основание»: философская сага о власти и человечности

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Может ли «Основание» стать новой «Игрой престолов»? Сериал основан на произведениях Айзека Азимова или лишь вдохновлен ими? Почему борьба главного героя Гэри Селдона (Джаред Харрис) и Империи — это противостояние науки и религии? Как в сериале отражена важнейшая для Азимова тема взаимодействия робота с людьми? Как создатели объясняют природу терроризма? Почему историю про императоров-клонов можно назвать острополитическим высказыванием? И чем можно было бы разбавить слишком серьезное повествование «Основания»?

Джаред Харрис
Лаура Бирн и Т’Ниа Миллер
Леа Харви
Лу Льобелл
Лаура Бирн и Ли Пейс
Терренс Манн
Альфред Энок и Лу Льобелл
Ли Пейс

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) научно-фантастический сериал Apple TV+ «Основание» по мотивам цикла романов Айзека Азимова. Ученый (Джаред Харрис) создает организацию для восстановления цивилизации после катастрофы галактического масштаба.

В следующий раз мы поговорим об анимационном сериале «Аркейн», который снят по мотивам игры «League of Legends». Он уже несколько недель удерживается в топ-10 сериалов Netflix в 87 странах, включая Россию. Это история двух сестер-сирот Вай и Паудер, которые оказываются по разные стороны баррикад.

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о любимых сериалах, которые Лиза и Ваня планируют пересмотреть, и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. Какие сериалы вы можете назвать самыми надежными и проверенными временем, к которым хочется возвращаться вновь и вновь? Поделитесь с нами вашими историями! Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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