«Основание»: философская сага о власти и человечности

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) научно-фантастический сериал Apple TV+ «Основание» по мотивам цикла романов Айзека Азимова. Ученый (Джаред Харрис) создает организацию для восстановления цивилизации после катастрофы галактического масштаба.

В следующий раз мы поговорим об анимационном сериале «Аркейн», который снят по мотивам игры «League of Legends». Он уже несколько недель удерживается в топ-10 сериалов Netflix в 87 странах, включая Россию. Это история двух сестер-сирот Вай и Паудер, которые оказываются по разные стороны баррикад.

В новогодние каникулы мы собираемся выпустить эпизод о любимых сериалах, которые Лиза и Ваня планируют пересмотреть, и хотим включить в него отзывы и истории наших слушателей. Какие сериалы вы можете назвать самыми надежными и проверенными временем, к которым хочется возвращаться вновь и вновь? Поделитесь с нами вашими историями! Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram. Постарайтесь уложиться в минуту!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.