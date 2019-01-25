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Подкаст«Ломка»: тяжелая драма о бюрократии и зависимости

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Из-за кого начался опиоидный кризис в США? Чем «Ломка» похожа на сезон «Американской истории преступлений»? Как сериал снимает стигму с наркозависимых людей? И почему эту историю можно назвать энциклопедией американской бюрократии?

Майкл Китон
Кейтлин Дивер
Розарио Доусон
Питер Сарсгаард и Джон Хугенэккер
Майкл Китон
Майкл Стулбарг
Майкл Китон и Кейтлин Дивер
Уилл Поултер

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) мини-сериал Hulu «Ломка». Это история доктора (Майкл Китон), который узнает о заговоре фармацевтических компаний и их стремлении продавать больше опиоидных обезболивающих.

В следующий раз мы поговорим о научно-фантастическом сериале Apple TV+ «Основание» по мотивам цикла романов Айзека Азимова. Ученый (Джаред Харрис) создает организацию для восстановления цивилизации после катастрофы галактического масштаба.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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