«Ломка»: тяжелая драма о бюрократии и зависимости

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) мини-сериал Hulu «Ломка». Это история доктора (Майкл Китон), который узнает о заговоре фармацевтических компаний и их стремлении продавать больше опиоидных обезболивающих.

В следующий раз мы поговорим о научно-фантастическом сериале Apple TV+ «Основание» по мотивам цикла романов Айзека Азимова. Ученый (Джаред Харрис) создает организацию для восстановления цивилизации после катастрофы галактического масштаба.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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