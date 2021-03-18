«Никто» и еще два стильных боевика

Что роднит «Никто» Ильи Найшуллера с сагой о Джоне Уике? Почему для Боба Оденкёрка было важно, что это история про человека с зависимостью? Какой фильм, по мнению ведущих, запустил конвейер боевиков с мрачным героем-одиночкой? И почему Лоррейн Бротон (Шарлиз Терон) из «Взрывной блондинки» — идеальная главная героиня боевика?
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В новом формате подкаста «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
«Никто» (2021)
История о том, как обычный семьянин живет скучной жизнью аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители. В главной роли — Боб Оденкёрк.
Еще два стильных боевика
«Гость» (2013)
Боевик и инди-триллер о том, как в семью погибшего солдата приходит его армейский товарищ. В главной роли — Дэн Стивенс.
«Взрывная блондинка» (2017)
Агент MI6 едет в Берлин, чтобы раскрыть шпионский заговор. В главной роли — Шарлиз Терон.
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди