«Французский вестник»: Уэс Андерсон признается в любви Франции, журналистам и кино

Почему, несмотря на обилие комедийных сцен, «Французский вестник» — грустное кино о смерти и одиночестве? Как в фильме работает вычурный визуальный язык Уэса Андерсона? На чем основаны сюжеты новелл? И как за последние 20 лет поменялся стиль культового инди-режиссера?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают структуру и отсылки «Французского вестника» и спорят с мнением, что это скучный и неактуальный фильм.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов