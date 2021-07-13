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Крупным планом

Подкаст«Французский вестник»: Уэс Андерсон признается в любви Франции, журналистам и кино

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Почему, несмотря на обилие комедийных сцен, «Французский вестник» — грустное кино о смерти и одиночестве? Как в фильме работает вычурный визуальный язык Уэса Андерсона? На чем основаны сюжеты новелл? И как за последние 20 лет поменялся стиль культового инди-режиссера?

Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Фишер Стивенс, Гриффин Данн
Уоллес Володарски, Билл Мюррей, Оуэн Уилсон
Дени Меноше, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду
Сирша Ронан
Лина Кудри, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе
Билл Мюррей, Уоллес Володарски, Джеффри Райт
Тильда Суинтон, Лоис Смит, Эдриан Броуди, Генри Уинклер, Боб Бэлабан
Тильда Суинтон
Матьё Амальрик
Тимоти Шаламе и Лина Кудри
Стив Пак

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают структуру и отсылки «Французского вестника» и спорят с мнением, что это скучный и неактуальный фильм.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
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