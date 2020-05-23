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Смотри у меня

Подкаст«Беспринципные» и «Великая»: комедии о проблемах элиты

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Почему «Беспринципные» понравятся тем, кому интересен мир российского гламура? Что общего у «Великой» и «Фаворитки»? Кто же такая Круэлла — фемверсия Джокера, панк-икона или террористка? Какой фильм получится, если снять «(НЕ)идеального мужчину» с Егором Кридом идеально? И что посмотреть, когда вас обуревает жажда справедливости?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на Кинопоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Что мы рекомендуем

«Беспринципные» (2020 — настоящее время)

Сериал о жизни очень богатых москвичей.

«Великая» (2020 — настоящее время)

Псевдоисторическая комедия о том, как юная Екатерина II пытается реформировать Россию. Второй сезон с Эль Фаннинг и Николасом Холтом.

Смотрите сериал more.tv «Великая» на Кинопоиске в Плюсе c more.tv

«Круэлла» (2021)

Предыстория злодейки из «101 далматинца», которая покоряет модный мир Лондона 1960-х. В главной роли — Эмма Стоун.

«Я создан для тебя» (2021)

Романтическая комедия о роботе-партнере, который запрограммирован угадывать и исполнять любые желания своей владелицы.

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кто ищет справедливости

«Эрин Брокович» (2000)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Гениальный врач со скверным характером помогает полиции. Исторический детектив с Юрием Колокольниковым
В главных ролях:Юрий Колокольников, Андрей Назимов, Вильма Кутавичюте
Режиссер:Дмитрий Петрунь
Смотрите по подписке
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