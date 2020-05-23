«Беспринципные» и «Великая»: комедии о проблемах элиты

Почему «Беспринципные» понравятся тем, кому интересен мир российского гламура? Что общего у «Великой» и «Фаворитки»? Кто же такая Круэлла — фемверсия Джокера, панк-икона или террористка? Какой фильм получится, если снять «(НЕ)идеального мужчину» с Егором Кридом идеально? И что посмотреть, когда вас обуревает жажда справедливости?
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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на Кинопоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Что мы рекомендуем
«Великая» (2020 — настоящее время)
Псевдоисторическая комедия о том, как юная Екатерина II пытается реформировать Россию. Второй сезон с Эль Фаннинг и Николасом Холтом.
Смотрите сериал more.tv «Великая» на Кинопоиске в Плюсе c more.tv
«Круэлла» (2021)
Предыстория злодейки из «101 далматинца», которая покоряет модный мир Лондона 1960-х. В главной роли — Эмма Стоун.
«Я создан для тебя» (2021)
Романтическая комедия о роботе-партнере, который запрограммирован угадывать и исполнять любые желания своей владелицы.
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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди