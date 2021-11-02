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Крупным планом

Подкаст«Вечные» Хлои Чжао: новые «Мстители» или авторское кино о судьбах человечества

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Получилось ли у лауреатки премии «Оскар» Хлои Чжао привнести свое авторское видение в киновселенную Marvel? Зачем режиссерке понадобились настолько разные персонажи, в том числе гомосексуальная семья и слабослышащая героиня? Какие отсылки к мировой культуре зашиты в историю «Вечных»? И что ждет киновселенную Marvel?

Лорен Ридлофф, Ма Дон-сок, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Джемма Чан, Лия МакХью, Брайан Тайри Генри
Кит Харингтон и Джемма Чан
Лорен Ридлофф и Анджелина Джоли
Лия МакХью, Брайан Тайри Генри, Джемма Чан, Ричард Мэдден
Сальма Хайек
Лорен Ридлофф, Анджелина Джоли, Ма Дон-сок, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани
Ричард Мэдден
Лорен Ридлофф и Барри Кеоган
Ма Дон-сок
Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Лия МакХью
Ричард Мэдден и Джемма Чан
Кумэйл Нанджиани

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают супергеройский блокбастер «Вечные» и спорят, насколько у Хлои Чжао получилось совместить экшен, юмор и размышления о судьбах человечества. О том, чем отличается фильм от оригинального комикса, рассказывает Иван Чернявский, владелец магазина комикса «Чук и Гик» и соведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные».

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов, Иван Чернявский

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Интеллигентная семья пытается выбраться из финансовой дыры. Актуальная комедия с Антоном Филипенко
В главных ролях:Юлия Александрова, Антон Филипенко и др.
Режиссер:Евгений Абызов
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