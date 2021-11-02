«Вечные» Хлои Чжао: новые «Мстители» или авторское кино о судьбах человечества

Получилось ли у лауреатки премии «Оскар» Хлои Чжао привнести свое авторское видение в киновселенную Marvel? Зачем режиссерке понадобились настолько разные персонажи, в том числе гомосексуальная семья и слабослышащая героиня? Какие отсылки к мировой культуре зашиты в историю «Вечных»? И что ждет киновселенную Marvel?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают супергеройский блокбастер «Вечные» и спорят, насколько у Хлои Чжао получилось совместить экшен, юмор и размышления о судьбах человечества. О том, чем отличается фильм от оригинального комикса, рассказывает Иван Чернявский, владелец магазина комикса «Чук и Гик» и соведущий подкаста о комиксах и кино «Через вселенные».
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов, Иван Чернявский