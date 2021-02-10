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Смотри у меня

Подкаст«Нарушители» и «Маленькая мама»: драмеди о преступниках и фильм о детстве

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Что роднит «Декстер: Новая кровь» не только с оригинальным сериалом, но и с «Ты»? Какой взрослый фильм стоит посмотреть, чтобы заново погрузиться в детство? Что получится, если сценарист «Офиса» и «Массовки» напишет криминальную историю? И от чего, по версии создателей документального сериала «Что случилось, Бриттани Мерфи?», умерла актриса?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на Кинопоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Что мы рекомендуем

«Декстер: Новая кровь» (2021)

Мини-сериал про неуловимого маньяка, который теперь живет в маленьком городе под чужим именем.

Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой


«Маленькая мама» (2021)

Французская драма о восьмилетней девочке: она попадает в прошлое и встречается с ровесницей — своей мамой в детстве.

«Нарушители» (2021)

Британский сериал о семи незнакомцах, которые встречаются на принудительных общественных работах.

«Что случилось, Бриттани Мерфи?» (2021)

Документальный сериал-расследование о трагической гибели известной голливудской актрисы.

Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кто ищет богатого мужа

«Ценности семейки Аддамс» (1993)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Интеллигентная семья пытается выбраться из финансовой дыры. Актуальная комедия с Антоном Филипенко
В главных ролях:Юлия Александрова, Антон Филипенко и др.
Режиссер:Евгений Абызов
Смотрите по подписке
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