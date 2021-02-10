«Нарушители» и «Маленькая мама»: драмеди о преступниках и фильм о детстве

Что роднит «Декстер: Новая кровь» не только с оригинальным сериалом, но и с «Ты»? Какой взрослый фильм стоит посмотреть, чтобы заново погрузиться в детство? Что получится, если сценарист «Офиса» и «Массовки» напишет криминальную историю? И от чего, по версии создателей документального сериала «Что случилось, Бриттани Мерфи?», умерла актриса?
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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на Кинопоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Что мы рекомендуем
«Декстер: Новая кровь» (2021)
Мини-сериал про неуловимого маньяка, который теперь живет в маленьком городе под чужим именем.
Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Маленькая мама» (2021)
Французская драма о восьмилетней девочке: она попадает в прошлое и встречается с ровесницей — своей мамой в детстве.
«Нарушители» (2021)
Британский сериал о семи незнакомцах, которые встречаются на принудительных общественных работах.
«Что случилось, Бриттани Мерфи?» (2021)
Документальный сериал-расследование о трагической гибели известной голливудской актрисы.
Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, кто ищет богатого мужа
«Ценности семейки Аддамс» (1993)
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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди