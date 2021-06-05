Два выпуска: советуем фильмы и сериалы на длинные выходные

Каждую неделю в нашем подкасте мы советуем, что посмотреть из фильмов и сериалов на Кинопоиске, а сегодня решили сделать сразу два выпуска специально к длинным ноябрьским праздникам (и локдауну). Если у вас не очень много времени, потому что все же приходится работать в выходные, предлагаем послушать выпуск про фильмы. Если же вы всерьез настроены тюленить все праздники, то советуем сразу перейти к выпуску про сериалы.
Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
Выпуск про фильмы
Как «Семейный бюджет» превратился в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей? Сценарий какого фильма был написан по фанфику о Гарри Стайлсе? Что получится, если объединить на экране викторианскую Англию, Бенедикта Камбербэтча и котиков? Какое «Порочное удовольствие» получает кинолюбитель от фильма, снятого кинолюбителем? И стоит ли прислушиваться к совету Джеймса Франко о том, как лучше провести каникулы?
Выпуск про сериалы
Какие приключения ждут Тринадцатого Доктора перед очередной регенерацией? Какой сериал посмотреть тем, кому нравятся привидения вроде Почти Безголового Ника? Чем «Йеллоустоун» похож на современный «Тихий Дон» — эпопею о семье, крови и почве? Каким сериалом про вампиров завершить год, который начался с «Пищеблока» и «Вампиров средней полосы»? И что посмотреть тем, кто скучает по доковидному общению с людьми?
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Что мы рекомендуем: фильмы
«Семейный бюджет» (2021)
Комедия о дружной семье из Краснодара, которой приходится ввязываться в разные авантюры, чтобы выплатить ипотеку.
«После. Глава 3» (2021)
Мелодрама о страстных отношениях между скромной девушкой и молодым бунтарем. Экранизация романа Анны Тодд.
«Кошачьи миры Луиса Уэйна» (2021)
Байопик английского художника, который рисовал антропоморфных кошек. В главной роли — Бенедикт Камбербэтч.
«Порочное удовольствие» (2020)
Комедийный хоррор о кинокритике, который оказывается в компании серийных убийц.
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, кто хочет провести праздники весело
«Отвязные каникулы» (2012)
Что мы рекомендуем: сериалы
«Доктор Кто» (2005 — настоящее время)
Перезапуск культового научно-фантастического сериала о пришельце, который меняет внешность и спасает Вселенную от космических злодеев. Новый, тринадцатый сезон.
«Кентервильское привидение» (2021)
Мини-сериал о богатых американцах, который купили особняк со злым призраком-англичанином. По мотивам одноименной сказки Оскара Уайльда.
«Йеллоустоун» (2018 — настоящее время)
Неовестерн о человеке, который хочет сохранить семейное ранчо. В главной роли — Кевин Костнер.
«Чем мы заняты в тени» (2019 — настоящее время)
Остроумная комедия о том, как сварливые вампиры с трудом уживаются в одном доме. Спин-офф «Реальных упырей».
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший сериал для тех, кто скучает по доковидным временам
«Полезные советы от Джона Уилсона» (2020)
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди