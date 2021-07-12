Почему семейная драма «Разжимая кулаки» — достойный претендент от России на «Оскар». Гость: Александр Роднянский

Почему снятая в маленьком городке драма о сепарации от родителей на самом деле понятна всем? Какое значение для сюжета «Разжимая кулаки» имеют реалии современного Кавказа и трагедия в Беслане? Какими приемами режиссер Кира Коваленко и сценаристы Антон Яруш и Любовь Мульменко выстраивают драматургическое напряжение? И в чем особенность визуального языка фильма?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают психологическую драму «Разжимая кулаки», получившую Гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах. О процессе съемок и шансах Киры Коваленко на «Оскаре» рассказывает продюсер картины, член Киноакадемии и куратор Кинопоиска Александр Роднянский.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов