Почему семейная драма «Разжимая кулаки» — достойный претендент от России на «Оскар». Гость: Александр Роднянский

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Крупным планом

ПодкастПочему семейная драма «Разжимая кулаки» — достойный претендент от России на «Оскар». Гость: Александр Роднянский

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Почему снятая в маленьком городке драма о сепарации от родителей на самом деле понятна всем? Какое значение для сюжета «Разжимая кулаки» имеют реалии современного Кавказа и трагедия в Беслане? Какими приемами режиссер Кира Коваленко и сценаристы Антон Яруш и Любовь Мульменко выстраивают драматургическое напряжение? И в чем особенность визуального языка фильма?

Милана Агузарова
Хетаг Бибилов и Милана Агузарова
Алик Караев, Милана Агузарова, Сослан Хугаев
Милана Агузарова
Алик Караев
Сослан Хугаев
Алик Караев и Милана Агузарова
Милана Агузарова

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают психологическую драму «Разжимая кулаки», получившую Гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах. О процессе съемок и шансах Киры Коваленко на «Оскаре» рассказывает продюсер картины, член Киноакадемии и куратор Кинопоиска Александр Роднянский.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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