Почему семейная драма «Разжимая кулаки» — достойный претендент от России на «Оскар». Гость: Александр Роднянский

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают психологическую драму «Разжимая кулаки», получившую Гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах. О процессе съемок и шансах Киры Коваленко на «Оскаре» рассказывает продюсер картины, член Киноакадемии и куратор Кинопоиска Александр Роднянский.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.