«Сцены из супружеской жизни»: драма об эмоциональной сепарации

Как «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана определили развитие кино про семейные отношения на десятилетия вперед? Почему видео с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн с красной дорожки Венецианского фестиваля стало своеобразным тизером нового сериала? Зачем Хагай Леви перевернул гендерно историю Бергмана? Что тут важнее — то, о чем герои говорят, или то, как они себя ведут? Почему работа Андрия Парекха — это триумф операторского искусства? И зачем режиссер использовал прием бесшовного перехода от реальной съемочной площадки к художественному миру истории?
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Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Сцены из супружеской жизни» телеканала HBO. Это мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана о супругах (в исполнении Оскара Айзека и Джессики Честейн), которые разводятся после десяти лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
В следующий раз мы поговорим о сериале телеканала Hulu «Убийства в одном здании». Это детективная комедия о жителях одного дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и оказываются втянуты в расследование убийства.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов