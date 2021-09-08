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Подкаст«Сцены из супружеской жизни»: драма об эмоциональной сепарации

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Как «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана определили развитие кино про семейные отношения на десятилетия вперед? Почему видео с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн с красной дорожки Венецианского фестиваля стало своеобразным тизером нового сериала? Зачем Хагай Леви перевернул гендерно историю Бергмана? Что тут важнее — то, о чем герои говорят, или то, как они себя ведут? Почему работа Андрия Парекха — это триумф операторского искусства? И зачем режиссер использовал прием бесшовного перехода от реальной съемочной площадки к художественному миру истории?

Джессика Честейн и Оскар Айзек
Джессика Честейн и Оскар Айзек
Джессика Честейн
Джессика Честейн и Оскар Айзек
Оскар Айзек
Оскар Айзек и Джессика Честейн
Оскар Айзек и Джессика Честейн
Това Фелдшух и Оскар Айзек
Оскар Айзек и Джессика Честейн

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Сцены из супружеской жизни» телеканала HBO. Это мини-сериал по мотивам драмы Ингмара Бергмана о супругах (в исполнении Оскара Айзека и Джессики Честейн), которые разводятся после десяти лет брака, но понимают, что их чувства все еще живы. Сериал доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

В следующий раз мы поговорим о сериале телеканала Hulu «Убийства в одном здании». Это детективная комедия о жителях одного дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и оказываются втянуты в расследование убийства.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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В главных ролях:Джоди Уиттакер, Мандип Гилл, Джон Бишоп
Режиссер:Джейми Магнус Стоун, Azhur Saleem, Haolu Wang
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