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Смотри у меня

Подкаст«Чаки» и «Разжимая кулаки»: сериал на Хеллоуин и фильм на «Оскар»

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Чем «Струны» понравятся тем, кто учился в музыкалке? Почему стоит смотреть фильм «Разжимая кулаки», выдвинутый на «Оскар» от России? На что больше похожа по вайбу «Личная жизнь» — на «Секс в большом городе» и «Девочек» или на «Белую ворону» и «Кайф с доставкой»? Что получится, если скрестить «Историю игрушек» и «Настоящее преступление»? И какой фильм о проблемах в семье напугал Мартина Скорсезе?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Что мы рекомендуем

«Струны» (2021)

Сериал о молодых виолончелистах, которые под руководством нового педагога готовятся к престижному конкурсу. В главной роли — Артем Ткаченко.


«Разжимая кулаки» (2021)

Драма об отношениях отцов и детей в небольшом североосетинском городке. Фильм Киры Коваленко получил Гран-при Каннского кинофестиваля и был выдвинут от России на «Оскар».

«Личная жизнь» (2020 — настоящее время)

Комедийный сериал о поисках любви в Нью-Йорке. В главной роли — Анна Кендрик.

Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Чаки» (2021)

Телесериал о злобной кукле, которая начинает убивать жителей маленького американского городка. Продолжение культовых «Детских игр».

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, у кого есть проблемы с семьей

«Реинкарнация» (2018)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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