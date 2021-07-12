«Чаки» и «Разжимая кулаки»: сериал на Хеллоуин и фильм на «Оскар»

Чем «Струны» понравятся тем, кто учился в музыкалке? Почему стоит смотреть фильм «Разжимая кулаки», выдвинутый на «Оскар» от России? На что больше похожа по вайбу «Личная жизнь» — на «Секс в большом городе» и «Девочек» или на «Белую ворону» и «Кайф с доставкой»? Что получится, если скрестить «Историю игрушек» и «Настоящее преступление»? И какой фильм о проблемах в семье напугал Мартина Скорсезе?
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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Что мы рекомендуем
«Струны» (2021)
Сериал о молодых виолончелистах, которые под руководством нового педагога готовятся к престижному конкурсу. В главной роли — Артем Ткаченко.
«Разжимая кулаки» (2021)
Драма об отношениях отцов и детей в небольшом североосетинском городке. Фильм Киры Коваленко получил Гран-при Каннского кинофестиваля и был выдвинут от России на «Оскар».
«Личная жизнь» (2020 — настоящее время)
Комедийный сериал о поисках любви в Нью-Йорке. В главной роли — Анна Кендрик.
Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Чаки» (2021)
Телесериал о злобной кукле, которая начинает убивать жителей маленького американского городка. Продолжение культовых «Детских игр».
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, у кого есть проблемы с семьей
«Реинкарнация» (2018)
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди