Советуем фильмы и сериалы про оборотней, юную сыщицу и финских каннибалов

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Смотри у меня

ПодкастСоветуем фильмы и сериалы про оборотней, юную сыщицу и финских каннибалов

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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Подкаст доступен в Яндекс.МузыкеApple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Что мы рекомендуем

«Голяк» (2019 — настоящее время)

Британская криминальная комедия о похождениях мелкого воришки и его друзей. Автор и исполнитель главной роли — Джозеф Гилган.


«Нэнси Дрю» (2019 — настоящее время)

Детективный сериал по мотивам знаменитого комикса о юной сыщице, которая разгадывает мрачные тайны родного городка.

«Адский ад» (2020)

Хоррор-комедия о бывшем американском военном, который отправляется в Финляндию и попадает в плен к семейке маньяков.

«Оборотни внутри» (2020)

Камерный комедийный хоррор про рейнджера, который ищет монстра среди жителей отрезанного от мира городишки.

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кто не может справиться с тяжелой зависимостью

«Стыд» (2011)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
Смотрите по подписке
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