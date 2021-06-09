«Дежурство»: герметичный детектив на атомной подлодке

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Дежурство» телеканала BBC One — самый популярный британский драматический сериал за последние три года. Это история о расследовании двух, на первый взгляд, несвязанных событий — исчезновения шотландского рыболовного траулера и загадочной смерти на борту атомной подводной лодки.

В следующем выпуске мы поговорим о самом нашумевшем сериале Netflix «Игра в кальмара». В нем речь идет о секретной игре на выживание, в которой участвуют отчаянно нуждающиеся в деньгах люди. Это будет первый азиатский сериал в истории подкаста «В предыдущих сериях»!

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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