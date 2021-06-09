«Дежурство»: герметичный детектив на атомной подлодке

Какое отношение сериал «Дежурство» имеет к антиядерному движению? Чего здесь больше — детектива, драмы или шпионского триллера? Какие реальные происшествия, связанные с подлодками Королевского военно-морского флота Великобритании, легли в основу сюжета? И чем «Дежурство» напоминает классический детектив Агаты Кристи?
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Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) «Дежурство» телеканала BBC One — самый популярный британский драматический сериал за последние три года. Это история о расследовании двух, на первый взгляд, несвязанных событий — исчезновения шотландского рыболовного траулера и загадочной смерти на борту атомной подводной лодки.
В следующем выпуске мы поговорим о самом нашумевшем сериале Netflix «Игра в кальмара». В нем речь идет о секретной игре на выживание, в которой участвуют отчаянно нуждающиеся в деньгах люди. Это будет первый азиатский сериал в истории подкаста «В предыдущих сериях»!
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Сериалы, упомянутые в выпуске
«Сквозь снег» (2020 — настоящее время) — американский постапокалиптический телесериал о безостановочно едущем поезде. Его пассажиры вынуждены жить в жестком иерархическом обществе: правящая элита — в первых вагонах, а угнетенные — в хвосте.
«Невозможно поверить» (2019) — мини-сериал о том, как две женщины-детектива берутся расследовать дело девушки, чьи заявления об изнасиловании были признаны ложными.
«Телохранитель» (2018) — британский драматический сериал о телохранителе министра внутренних дел, не разделяющем убеждения своего босса.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов