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Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про ограбление во время локдауна, Аляску и секс-скандал

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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Подкаст доступен в Яндекс.МузыкеApple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Что мы рекомендуем

«Локдаун» (2021)

Криминальный ромком про экс-любовников, которые используют пандемию в своих интересах.

Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Великий Север» (2021)

Анимационный ситком про отца-одиночку, воспитывающего четверых детей на Аляске.

«Новичок» (2018 — настоящее время)

Сериал про сорокалетнего неудачника, который идет работать в полицию, чтобы преодолеть кризис.

«Безумное кино для взрослых» (2021)

Триумфатор Берлинале-2021, румынский фильм-провокация о том, как интимное видео школьной учительницы утекло в интернет.

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кому надоел Tinder

«Лобстер» (2015)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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