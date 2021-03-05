«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про ограбление во время локдауна, Аляску и секс-скандал

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Что мы рекомендуем
«Локдаун» (2021)
Криминальный ромком про экс-любовников, которые используют пандемию в своих интересах.
Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Великий Север» (2021)
Анимационный ситком про отца-одиночку, воспитывающего четверых детей на Аляске.
«Новичок» (2018 — настоящее время)
Сериал про сорокалетнего неудачника, который идет работать в полицию, чтобы преодолеть кризис.
«Безумное кино для взрослых» (2021)
Триумфатор Берлинале-2021, румынский фильм-провокация о том, как интимное видео школьной учительницы утекло в интернет.
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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди