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Подкаст«Кликбейт»: драма про обман в интернете и тотальное одиночество

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Почему «Кликбейт» — это драма об одиночестве? Что вообще обозначает его название? Чем сериал похож на «Черное зеркало» и «Мейр из Исттауна»? Какие стереотипы о журналистах он тиражирует? Что такое fridge logic («логика холодильника») и как она оправдывает мелкие сценарные недочеты «Кликбейта»?

Эдриан Гренье
Бетти Гэбриел и Эдриан Гренье
Бетти Гэбриел
Камерон Энджелс
Зои Казан и Бетти Гэбриел
Феникс Раэй и Стив Музакис
Эдриан Гренье
Феникс Раэй
Зои Казан
Абрахам Лим

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал «Кликбейт» от Netflix. В нем неизвестные похищают примерного семьянина Ника Брюэра (Эдриан Гренье), а потом выкладывают видео, в котором тот признается, что он абьюзер и убийца. А еще там говорится, что сам Ник умрет, когда видео наберет 5 миллионов просмотров.

В следующем выпуске мы поговорим о сериале «Дежурство» телеканала BBC One. В нем идет речь о расследовании двух, на первый взгляд, несвязанных событий — исчезновения шотландского рыболовного траулера и загадочной смерти на борту атомной подводной лодки. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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