«Кликбейт»: драма про обман в интернете и тотальное одиночество

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал «Кликбейт» от Netflix. В нем неизвестные похищают примерного семьянина Ника Брюэра (Эдриан Гренье), а потом выкладывают видео, в котором тот признается, что он абьюзер и убийца. А еще там говорится, что сам Ник умрет, когда видео наберет 5 миллионов просмотров.

В следующем выпуске мы поговорим о сериале «Дежурство» телеканала BBC One. В нем идет речь о расследовании двух, на первый взгляд, несвязанных событий — исчезновения шотландского рыболовного траулера и загадочной смерти на борту атомной подводной лодки. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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