Почему с российским кино на самом деле все в порядке

Откуда взялось представление, что с российским кино все плохо? При чем тут перестройка? Что все-таки сейчас происходит в нашей индустрии? На какие фильмы стоит обратить внимание, чтобы полюбить российское кино? И какое значение для нашего кинематографа имеет фестиваль «Кинотавр»?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов пытаются найти ответы на все эти вопросы. Этот эпизод частично записан на фестивале «Кинотавр», где Всеволод расспрашивал о состоянии российского кино критиков, кинематографистов и организаторов.
В этом выпуске участвуют:
- Андрей Золотарев, сценарист («Притяжение», дилогия «Лёд», «Спутник», «Призрак», «Триггер»);
- Антон Долин, кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино»;
- Александр Роднянский, продюсер, президент «Кинотавра»;
- Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс»;
- Зинаида Пронченко, кинокритик, шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино»;
- Борис Хлебников, режиссер, сценарист и продюсер («Аритмия», «Свободное плавание», «Коктебель», «Обычная женщина», «Шторм»);
- Ситора Алиева, программный директор фестиваля «Кинотавр».
В эпизоде использован отрывок из интервью Евгения Баженова (BadComedian), которое он дал для выпуска нашего подкаста «Зачем нужна кинокритика?». Также можно услышать речь Чулпан Хаматовой, которую она произнесла на закрытии «Кинотавра».
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Например, полные версии интервью и монологов Всеволода Коршунова из этого выпуска.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов