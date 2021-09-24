Почему с российским кино на самом деле все в порядке

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов пытаются найти ответы на все эти вопросы. Этот эпизод частично записан на фестивале «Кинотавр», где Всеволод расспрашивал о состоянии российского кино критиков, кинематографистов и организаторов.

В этом выпуске участвуют:

Александр Роднянский, продюсер, президент «Кинотавра»;

Василий Степанов, главный редактор журнала «Сеанс»;

Ситора Алиева, программный директор фестиваля «Кинотавр».

В эпизоде использован отрывок из интервью Евгения Баженова (BadComedian), которое он дал для выпуска нашего подкаста «Зачем нужна кинокритика?». Также можно услышать речь Чулпан Хаматовой, которую она произнесла на закрытии «Кинотавра».