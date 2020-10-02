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Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: советуем фильмы и сериалы про уборщика мест преступлений, супергероев-неудачников и выселенных из общаги студентов

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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Подкаст доступен в Яндекс.МузыкеApple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Что мы рекомендуем

«Общага» (2020)

Студентов свердловского общежития обвиняют в том, что они оставили открытой дверь на крышу, с которой сбросилась девушка. Драма по роману Алексея Иванова.

«Роковой патруль» (2019 — настоящее время)

Безбашенный сериал DC о команде супергероев-неудачников, которые борются со своими комплексами. В одной из главных ролей — Брендан Фрейзер.

«Зачистка» (2021)

Британский комедийный мини-сериал о человеке, который убирается на месте преступлений. Бенефис Грега Дэвиса.

«Американская семейка» (2009–2020)

Три поколения развенчивают стереотипы о современной семье. Легендарный ситком с 22 премиями «Эмми».

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кто завидует друзьям в Instagram

«Статус Брэда» (2017)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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