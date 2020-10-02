В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Что мы рекомендуем
«Общага» (2020)
Студентов свердловского общежития обвиняют в том, что они оставили открытой дверь на крышу, с которой сбросилась девушка. Драма по роману Алексея Иванова.
«Роковой патруль» (2019 — настоящее время)
Безбашенный сериал DC о команде супергероев-неудачников, которые борются со своими комплексами. В одной из главных ролей — Брендан Фрейзер.
«Зачистка» (2021)
Британский комедийный мини-сериал о человеке, который убирается на месте преступлений. Бенефис Грега Дэвиса.
«Американская семейка» (2009–2020)
Три поколения развенчивают стереотипы о современной семье. Легендарный ситком с 22 премиями «Эмми».
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, кто завидует друзьям в Instagram
«Статус Брэда» (2017)
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди