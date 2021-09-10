Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал «Кафедра» стримингового сервиса Netflix. Это история о первой женщине азиатского происхождения Ким Джи-юн (Сандра О), которая возглавила кафедру английского языка престижного Университета Северной Каролины. О достоверности сериала рассказывает Дарья Езерова, киновед и преподавательница Колумбийского университета.

В следующем выпуске мы поговорим о сериале HBO «Белый лотос»: в элитный отель на Гавайях приезжают капризные постояльцы, у каждого из которых свои пороки и свои скелеты в шкафу. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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