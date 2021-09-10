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Подкаст«Кафедра»: остроумная сатира на американские университеты

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Что мы узнаем о мире американских университетов из «Кафедры»? Чем сериал похож на «Игру престолов»? Как создатели шоу раскрывают тему культуры отмены? Какие отсылки к литературе в нем можно заметить? И чем обучение в США отличается от высшего образования в России?

Кен Болден, Сандра О, Марк Филип Стивенсон
Джей Дюпласс
Сандра О
Холланд Тейлор, Нана Менса, Сандра О
Сандра О и Эверли Карганилья
Дэвид Морс
Джей Дюпласс и Сандра О
Холланд Тейлор
Сандра О и Холланд Тейлор

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал «Кафедра» стримингового сервиса Netflix. Это история о первой женщине азиатского происхождения Ким Джи-юн (Сандра О), которая возглавила кафедру английского языка престижного Университета Северной Каролины. О достоверности сериала рассказывает Дарья Езерова, киновед и преподавательница Колумбийского университета.

В следующем выпуске мы поговорим о сериале HBO «Белый лотос»: в элитный отель на Гавайях приезжают капризные постояльцы, у каждого из которых свои пороки и свои скелеты в шкафу. Сериал доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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