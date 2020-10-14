Что мы смотрим: «Белый лотос», «Кафедра», «Выжившие»

От социальной сатиры про элитный отель на Гавайях до фантастики в постапокалиптической российской глубинке. От скандала в соцсетях до убийства в маленьком шахтерском городке.
В новом выпуске главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие сериалы (новые и старые) смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о сериалах «Клиент всегда мертв», «Мистер Кормен», «Белый лотос», «Выжившие», «Полуночное солнце», «Кафедра», «Девять совсем незнакомых людей» и «Тед Лассо».
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Весь следующий выпуск будет посвящен американскому сериалу «Кафедра» стримингового сервиса Netflix. Это история о первой женщине азиатского происхождения, которая возглавила кафедру английского языка престижного Университета Северной Каролины. Ким Джи-юн (Сандра О) необходимо восстановить честь факультета после скандала в соцсетях, который был связан с демонстрацией нацистского приветствия одним из преподавателей.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Главные сериалы, упомянутые в выпуске
«Клиент всегда мертв» (2001–2005) — ставший классикой американский драматический телесериал о семействе Фишер, которое управляет похоронным бюро в Лос-Анджелесе. Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Мистер Кормен» (2021) — трагикомическая история об учителе начальных классов (Джозеф Гордон-Левитт). Кормен мучается паническими атаками, мечтает стать музыкантом и задумывается, правильный ли выбор он сделал в жизни.
«Белый лотос» (2021) — американский сатирический сериал об элитном отеле на Гавайях. Это история о капризных постояльцах, у каждого из которых свои пороки и свои скелеты в шкафу. Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
«Выжившие» (2021) — российский постапокалиптический телесериал об эпидемии, после которой в живых осталась лишь небольшая группа людей.
«Полуночное солнце» (2016) — сериал, чье действие разворачивается в маленьком шахтерском поселении на севере Швеции. Здесь было совершено жестокое убийство иностранного гражданина, поэтому в помощь местному окружному прокурору присылают офицера французской полиции.
«Девять совсем незнакомых людей» (2021) — американский телесериал, снятый по одноименному роману Лианы Мориарти. Директор элитного пансионата в Калифорнии Маша Дмитриченко (Николь Кидман) обещает своим постояльцам исцеление за 10 дней.
«Тед Лассо» (2020 — настоящее время) — комедийный телесериал о вечном оптимисте Теде Лассо (Джейсон Судейкис), тренере по американскому футболу, которого пригласили работать в английский ФК «Ричмонд».
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов