Что мы смотрим: «Белый лотос», «Кафедра», «Выжившие»

Весь следующий выпуск будет посвящен американскому сериалу «Кафедра» стримингового сервиса Netflix. Это история о первой женщине азиатского происхождения, которая возглавила кафедру английского языка престижного Университета Северной Каролины. Ким Джи-юн (Сандра О) необходимо восстановить честь факультета после скандала в соцсетях, который был связан с демонстрацией нацистского приветствия одним из преподавателей.

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