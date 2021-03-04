«Смотри у меня»: Советуем фильмы и сериалы про зомби, управление гневом и суперзлодея Marvel

Мы запустили подкаст «Смотри у меня», в котором каждую неделю будем рассказывать о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиск HD по подписке. Ведущие — шеф-редактор КиноПоиск HD Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
Что мы рекомендуем
«Красотка на взводе» (2021)
Комедийный боевик про девушку, мстящую за убийство своего парня. Она вынуждена носить жилет из электродов, чтобы управлять гневом.
«МОДОК» (2021)
Анимационный сериал по мотивам комикса Marvel о суперзлодее с манией величия, которому нужно спасти свой брак.
«Ходячие мертвецы» (2010 – 2022)
Телесериал о небольшой группе людей, которые пытаются выжить в условиях зомби-апокалипсиса.
«В семье не без священника» (2015)
Итальянская комедия о том, как хирург-атеист хочет помешать сыну пойти учиться в семинарию.
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший сериал для тех, кто сейчас на мели
Голяк (2019 — настоящее время)
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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди