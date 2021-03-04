КиноПоиск
Попробовать Плюс
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: Советуем фильмы и сериалы про зомби, управление гневом и суперзлодея Marvel

Обсудить0

Мы запустили подкаст «Смотри у меня», в котором каждую неделю будем рассказывать о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиск HD по подписке. Ведущие — шеф-редактор КиноПоиск HD Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Подкаст доступен в Яндекс.МузыкеApple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Что мы рекомендуем

«Красотка на взводе» (2021)

Комедийный боевик про девушку, мстящую за убийство своего парня. Она вынуждена носить жилет из электродов, чтобы управлять гневом.

«МОДОК» (2021)

Анимационный сериал по мотивам комикса Marvel о суперзлодее с манией величия, которому нужно спасти свой брак.

«Ходячие мертвецы» (2010 – 2022)

Телесериал о небольшой группе людей, которые пытаются выжить в условиях зомби-апокалипсиса.

«В семье не без священника» (2015)

Итальянская комедия о том, как хирург-атеист хочет помешать сыну пойти учиться в семинарию.

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший сериал для тех, кто сейчас на мели

Голяк (2019 — настоящее время)

Если у вас нет подписки Плюс, оформить ее можно здесь.

Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

Обсудить
Трое приятелей пытаются спасти родной город от экологической катастрофы. Сериал о дружбе в токсичной среде
В главных ролях:Илья Маланин, Филипп Ершов, Василий Копейкин, Вероника Мохирева, Григорий Сиятвинда
Режиссер:Федор Балванович
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Новый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию
Смотри у меня

ПодкастНовый подкаст «Смотри у меня»: Советуем кино про гигантскую муху, ревность и революцию

20 августа11
Появились новые серии «Ходячих мертвецов»! А что, они все еще куда-то идут?

Появились новые серии «Ходячих мертвецов»! А что, они все еще куда-то идут?

4 марта36
За что мы любим Джозефа Гилгана, звезду «Голяка», «Проповедника» и «Это — Англия»

За что мы любим Джозефа Гилгана, звезду «Голяка», «Проповедника» и «Это — Англия»

7 апреля16
Как передать запах в кино

ВидеоКак передать запах в кино

21 августа6

Главное сегодня

6 российских режиссеров-дебютантов, за которыми стоит следить

Вчера3
6 российских режиссеров-дебютантов, за которыми стоит следить
Что смотреть дома: 11-й сезон «Ходячих мертвецов», «Ведьмак: Кошмар волка», «Чепелуэйт»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 11-й сезон «Ходячих мертвецов», «Ведьмак: Кошмар волка», «Чепелуэйт»

Вчера3
«Смотри у меня»: Советуем фильмы и сериалы про зомби, управление гневом и суперзлодея Marvel
Смотри у меня

Подкаст«Смотри у меня»: Советуем фильмы и сериалы про зомби, управление гневом и суперзлодея Marvel

Вчера1
Фильм недели: «Легенда о Зеленом рыцаре». Вычурное фэнтези по мотивам средневековой поэмы

Фильм недели: «Легенда о Зеленом рыцаре». Вычурное фэнтези по мотивам средневековой поэмы

26 августа27
14 лучших трейлеров недели: Том Холланд спасает мир, а Кристен Стюарт играет принцессу Диану накануне развода

14 лучших трейлеров недели: Том Холланд спасает мир, а Кристен Стюарт играет принцессу Диану накануне развода

Вчера1
Netflix проведет онлайн-мероприятие для фанатов. На нем расскажут про новые сезоны «Ведьмака» и «Очень странных дел»

Netflix проведет онлайн-мероприятие для фанатов. На нем расскажут про новые сезоны «Ведьмака» и «Очень странных дел»

25 августа8
«Засланец из космоса»: драмеди о чужом среди своих
В предыдущих сериях

Подкаст«Засланец из космоса»: драмеди о чужом среди своих

25 августа3
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт