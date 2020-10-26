«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует, как и какая музыка используется в любимом советском мультсериале «Ну, погоди!».

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