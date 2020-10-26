«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале

Как в «Ну, погоди!» попали музыкальные треки из Венгрии, Швейцарии и Голландии? С чем у создателей советского мультсериала ассоциировался джаз? В чем заключается тайна композиции «Урна» из самого первого выпуска и как любой из вас может способствовать ее раскрытию? Что такое «микки-маусинг» и где ему нашлось место в советском мультфильме? Почему песню Владимира Высоцкого пришлось использовать в «Ну, погоди!» в завуалированном виде?
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В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует, как и какая музыка используется в любимом советском мультсериале «Ну, погоди!».
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин