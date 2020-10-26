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Шум и яркость

Подкаст«Ну, погоди!»: как устроена музыка в любимом советском мультсериале

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Как в «Ну, погоди!» попали музыкальные треки из Венгрии, Швейцарии и Голландии? С чем у создателей советского мультсериала ассоциировался джаз? В чем заключается тайна композиции «Урна» из самого первого выпуска и как любой из вас может способствовать ее раскрытию? Что такое «микки-маусинг» и где ему нашлось место в советском мультфильме? Почему песню Владимира Высоцкого пришлось использовать в «Ну, погоди!» в завуалированном виде?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и в других сервисах.

В этом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует, как и какая музыка используется в любимом советском мультсериале «Ну, погоди!».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Tamás Deák – Vízisí

2:49

Unknown Artist (vocal Anna Adam) — Урна

2:36

Hazy Osterwald Sextett — Der Treue Husar

2:45

Bill Haley — Caravana

1:48

Billy May — My Little Suede Shoes

3:10

Benko Dixieland Band — Barbara

3:08

Папанов, Румянова — Расскажи, снегурочка, где была…

1:39

Владимир Макаров — Последняя электричка

2:28

Эдита Пьеха — Только мы

2:23

Земляне — Трава у дома

4:43

Высоцкий — Песня о друге

1:49

Unknown Artist — Степь да степь кругом

2:31

Сугра Багирзаде — Джуджалярим

2:12

Ансамбль русских народных инструментов — Русские наигрыши

5:47

Песняры — Косил Ясь конюшину

3:44

ОЭМИ под управлением Мещерина — На колхозной птицеферме

2:09

Арам Хачатурян — Танец с саблями

2:19

Digital Emotion — Get Up, Action (Do You Wanna Funk)

4:44

Виктор Бабушкин — Танец маленьких лебедей

1:33

Автор: Лев Ганкин

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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