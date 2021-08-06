«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: ультранасилие встречается с нежной драмой об аутсайдерах

Не слишком ли много в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» насилия и шуток ниже пояса? Что делает его ультимативным авторским высказыванием Джеймса Ганна? Почему это не просто брутальный экшен, но еще и сатира на американский империализм пополам с семейной трагикомедией? И что ждет киновселенную DC в будущем?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, на какую эмоцию рассчитан новый «Отряд самоубийц» — уважение или раздражение. О связи фильма Джеймса Ганна с оригинальными комиксами рассказывает соведущий подкаста «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов