«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: ультранасилие встречается с нежной драмой об аутсайдерах

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, на какую эмоцию рассчитан новый «Отряд самоубийц» — уважение или раздражение. О связи фильма Джеймса Ганна с оригинальными комиксами рассказывает соведущий подкаста «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

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