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Крупным планом

Подкаст«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: ультранасилие встречается с нежной драмой об аутсайдерах

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Не слишком ли много в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» насилия и шуток ниже пояса? Что делает его ультимативным авторским высказыванием Джеймса Ганна? Почему это не просто брутальный экшен, но еще и сатира на американский империализм пополам с семейной трагикомедией? И что ждет киновселенную DC в будущем?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, на какую эмоцию рассчитан новый «Отряд самоубийц» — уважение или раздражение. О связи фильма Джеймса Ганна с оригинальными комиксами рассказывает соведущий подкаста «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский.

А еще мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать фильмы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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