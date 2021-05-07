«Властелин колец»: Как экранизировать великий эпос. В гостях — Галина Юзефович

Как трилогия «Властелин колец» смотрится сегодня? Какие важные идеи и образы из книг Толкина не удалось передать в экранизации? Что режиссер Питер Джексон и сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс добавили в фильмы и зачем? И как на самом деле надо снимать кино по книгам?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, почему «Властелин колец» — одна из самых успешных экранизаций в истории. В гостях — литературный критик Галина Юзефович.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов