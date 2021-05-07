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Крупным планом

Подкаст«Властелин колец»: Как экранизировать великий эпос. В гостях — Галина Юзефович

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Как трилогия «Властелин колец» смотрится сегодня? Какие важные идеи и образы из книг Толкина не удалось передать в экранизации? Что режиссер Питер Джексон и сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс добавили в фильмы и зачем? И как на самом деле надо снимать кино по книгам?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают, почему «Властелин колец» — одна из самых успешных экранизаций в истории. В гостях — литературный критик Галина Юзефович.

А еще мы завели Telegram-канал нашего подкаста! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать фильмы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Владимир Канухин, Ирина Чипиженко, Наталья Тетенова, Алексей Шуплецов
Режиссер:Никита Тамаров
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