Что такое плохое кино и в чем феномен guilty pleasure

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вспоминают свои guilty pleasure и включают признания слушателей о тех фильмах, которые они любят, но им за это неловко.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.