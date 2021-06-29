Что такое плохое кино и в чем феномен guilty pleasure

Есть ли объективные критерии плохого кино? Насколько устарел термин «guilty pleasure» — постыдного удовольствия? За что можно любить «Комнату» Томми Вайсо или «Защитников» Сарика Андреасяна? И почему не стоит стыдиться постыдных киноудовольствий?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вспоминают свои guilty pleasure и включают признания слушателей о тех фильмах, которые они любят, но им за это неловко.
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Guilty pleasure, которыми поделились ведущие:
«Гостья из будущего» (1984, реж. Павел Арсенов) — советский телехит о девочке Алисе из будущего и поисках миелофона, помогающего читать мысли.
«Ширли-мырли» (1995, реж. Владимир Меньшов) — комедия-фарс о братьях-близнецах, поисках алмаза и вообще России 1990-х.
«Не родись красивой» (2005—2006) — пионер отечественного сериалостроения и современная версия «Золушки». Скромная Катя Пушкарева устраивается в фирму по производству модной одежды и находит любовь.
«Семейка придурков» (1996, реж. Джон Лэндис) — фантастическая комедия о семье обычных американцев, которые раскрывают заговор военных.
«День независимости» (1996, реж. Роланд Эммерих) — патриотический блокбастер с Уиллом Смитом о вторжении пришельцев.
«Заклятие долины змей» (1987, реж. Марек Пестрак) — советско-польский приключенческий хоррор в духе «Индианы Джонса» о поисках инопланетных технологий.
«Дрянные девчонки» (2004, реж. Марк Уотерс) — комедия о нравах американских старшеклассников с Линдси Лохан в главной роли.
«Слепая» (2014 — настоящее время) — народная психологическая драма о слепой провидице, бабе Нине, которая помогает людям в сложных жизненных ситуациях.
«Зачарованные» (1998—2006). Три сестры-ведьмы борются с силами зла в современном Сан-Франциско.
«Пусть говорят» (2001 — настоящее время) — ток-шоу Андрея Малахова с реальными скандальными историями, ставшее синонимом телевизионной чернухи.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов