Что такое плохое кино и в чем феномен guilty pleasure

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Крупным планом

ПодкастЧто такое плохое кино и в чем феномен guilty pleasure

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Есть ли объективные критерии плохого кино? Насколько устарел термин «guilty pleasure» — постыдного удовольствия? За что можно любить «Комнату» Томми Вайсо или «Защитников» Сарика Андреасяна? И почему не стоит стыдиться постыдных киноудовольствий?

«Комната»
«Комната»
«Защитники»
«Защитники»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов вспоминают свои guilty pleasure и включают признания слушателей о тех фильмах, которые они любят, но им за это неловко.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Guilty pleasure, которыми поделились ведущие:

«Гостья из будущего» (1984, реж. Павел Арсенов) — советский телехит о девочке Алисе из будущего и поисках миелофона, помогающего читать мысли.

«Ширли-мырли» (1995, реж. Владимир Меньшов) — комедия-фарс о братьях-близнецах, поисках алмаза и вообще России 1990-х.

«Не родись красивой» (2005—2006) — пионер отечественного сериалостроения и современная версия «Золушки». Скромная Катя Пушкарева устраивается в фирму по производству модной одежды и находит любовь.

«Семейка придурков» (1996, реж. Джон Лэндис) — фантастическая комедия о семье обычных американцев, которые раскрывают заговор военных.

«День независимости» (1996, реж. Роланд Эммерих) — патриотический блокбастер с Уиллом Смитом о вторжении пришельцев.

«Заклятие долины змей» (1987, реж. Марек Пестрак) — советско-польский приключенческий хоррор в духе «Индианы Джонса» о поисках инопланетных технологий.

«Дрянные девчонки» (2004, реж. Марк Уотерс) — комедия о нравах американских старшеклассников с Линдси Лохан в главной роли.

«Слепая» (2014 — настоящее время) — народная психологическая драма о слепой провидице, бабе Нине, которая помогает людям в сложных жизненных ситуациях.

«Зачарованные» (1998—2006). Три сестры-ведьмы борются с силами зла в современном Сан-Франциско.

«Пусть говорят» (2001 — настоящее время) — ток-шоу Андрея Малахова с реальными скандальными историями, ставшее синонимом телевизионной чернухи.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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