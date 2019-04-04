В чем обаяние «Мимино» и феномен кинематографа Георгия Данелии

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Чем «Мимино» по структуре похож на сказку? Как Георгий Данелия использует эллипсис и почему его фильмы не комедии, а настоящие драмы? Каким образом режиссеру удавалось оставаться актуальным на протяжении нескольких эпох — от оттепели до 1990-х? И в чем особенность его стиля?
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В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают драматургические особенности «Мимино» и вспоминают любимые фильмы Георгия Данелии.
А в следующем эпизоде ведущие обсудят феномен плохого кино, или guilty pleasure: что это такое, устарел ли термин, какие у Даулета со Всеволодом есть фильмы, приносящие постыдное удовольствие. Мы хотим включить в этот выпуск истории и рекомендации слушателей, записанные в аудио. Какие фильмы вы смотрите, но вам за это слегка стыдно? Или же вам они нравятся, но все остальные, включая кинокритиков, IMDb и КиноПоиск, считают это плохим кино? И за что вы эти фильмы любите? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов