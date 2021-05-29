Ответы на все вопросы: Что мы узнали в седьмой серии «Пищеблока»

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло. В этом выпуске ведущие зачитывают письма слушателей с лучшими теориями и расследованиями о личности стратилата.

Как в прошлых сериях намекали, кто может быть главным вампиром? Почему чтение стихов было так важно для советских людей? Как в эстетику сериала вписалась песня Егора Летова «Все идет по плану»? И чего мы ждем от финальной серии, кроме экшена и кровавой битвы?