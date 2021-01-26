Как «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки

В этом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают скрытые смыслы и метафоры «Луки», а заодно советуют, какие мультфильмы стоит посмотреть.

А в одном из следующих эпизодов ведущие обсудят феномен плохого кино, или guilty pleasure: что это такое, устарел ли термин, какие у Даулета со Всеволодом есть фильмы, приносящие постыдное удовольствие. Мы хотим включить в этот выпуск истории и рекомендации слушателей, записанные в аудио. Какие фильмы вы смотрите, но вам за это слегка стыдно? Или же вам они нравятся, но все остальные, включая кинокритиков, IMDb и КиноПоиск, считают это плохим кино? И за что вы эти фильмы любите? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram.

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