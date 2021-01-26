Как «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки

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ПодкастКак «Лука» возвращает в детство и цитирует Феллини с Миядзаки

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Как «Лука» создает атмосферу летнего приключения и возвращает в детство? Чем эта история о дружбе, инаковости и сепарации похожа на другие мультфильмы студии Pixar? Как режиссер Энрико Касароса цитирует классику итальянского неореализма и аниме Хаяо Миядзаки? И почему тут возникают ассоциации с «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино, но они нас обманывают?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают скрытые смыслы и метафоры «Луки», а заодно советуют, какие мультфильмы стоит посмотреть.

А в одном из следующих эпизодов ведущие обсудят феномен плохого кино, или guilty pleasure: что это такое, устарел ли термин, какие у Даулета со Всеволодом есть фильмы, приносящие постыдное удовольствие. Мы хотим включить в этот выпуск истории и рекомендации слушателей, записанные в аудио. Какие фильмы вы смотрите, но вам за это слегка стыдно? Или же вам они нравятся, но все остальные, включая кинокритиков, IMDb и КиноПоиск, считают это плохим кино? И за что вы эти фильмы любите? Отправить аудиосообщение можно, воспользовавшись ботом в Telegram — KpAudioBot (он же поможет вам правильно записать аудио). Вам не нужно никак готовиться к записи, достаточно будет просто записать голосовое сообщение в интерфейсе Telegram.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Мультфильмы, которые посоветовали ведущие в этом выпуске

«Семейка Крудс» (2013, реж. Кирк де Микко, Крис Сандерс) и «Семейка Крудс: Новоселье» (2020, реж. Джоэль Кроуфорд) — комедия о семье пещерных людей, которые ищут безопасное место для жизни, а заодно разбираются с проблемой сепарации детей от родителей.

«Ральф» (2012, реж. Рич Мур) — злодей из аркады и гонщица с глюком отправляются в путешествие по миру восьмибитных игровых автоматов.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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