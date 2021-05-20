Детектив, зарница и «Гарри Поттер»: Обсуждаем шестую серию «Пищеблока»

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Чем «Пищеблок» становится похож на детектив в духе «Девушки с татуировкой дракона»? Как в шестой серии показана традиционная пионерская игра «Зарница»? Чем сериал напоминает «Гарри Поттера»? И какие остались претенденты на роль главного вампира?