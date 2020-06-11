«Друзья» как универсальное лекарство от одиночества

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал «Друзья» телеканала NBC, специальный эпизод которого вышел 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max (со всеми спойлерами!). «Друзья: Воссоединение» можно посмотреть в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

В следующем выпуске мы поговорим о «Мейр из Исттауна» — мини-сериале телеканала HBO в жанре криминальной драмы с Кейт Уинслет в главной роли.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.