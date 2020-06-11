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В предыдущих сериях

Подкаст«Друзья» как универсальное лекарство от одиночества

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Почему сериал «Друзья» можно назвать культурным кодом людей всего мира? В какой момент жизни именно друзья становятся семьей и спасают от одиночества? Что интересного мы узнали из специального эпизода «Друзья: Воссоединение»? И кого можно назвать седьмым другом Рэйчел, Моники, Фиби, Джоуи, Чендлера и Росса?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал «Друзья» телеканала NBC, специальный эпизод которого вышел 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max (со всеми спойлерами!). «Друзья: Воссоединение» можно посмотреть в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

В следующем выпуске мы поговорим о «Мейр из Исттауна» — мини-сериале телеканала HBO в жанре криминальной драмы с Кейт Уинслет в главной роли.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Сериалы, упомянутые в выпуске

«Офис» (2005—2013) — культовый сериал о трудовых буднях небольшого регионального офиса крупной компании, обитатели которого целыми днями должны терпеть выходки своего непутевого босса (Стив Карелл).

«Сообщество» (2009—2015) — комедийный сериал про студенческое сообщество колоритных неудачников, которые вместе пытаются не сойти с ума.

«Теория большого взрыва» (2007—2019) — ситком о двух блестящих физиках, Леонарде (Джонни Галэки) и Шелдоне (Джим Парсонс), и их странных друзьях, чья жизнь меняется, когда в квартиру напротив заселяется красавица Пенни (Кейли Куоко).

«Новенькая» (2011—2018) — комедия об учительнице начальной школы (Зои Дешанель), которая въезжает в квартиру, где уже живут три парня.

«Как я встретил вашу маму» (2005—2014) — сериал, в котором романтик Тед (Джош Рэднор) с помощью друзей ищет девушку своей мечты.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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