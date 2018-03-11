Как Вим Вендерс озвучил мысли ангелов и выбирал музыку для роуд-муви

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ПодкастКак Вим Вендерс озвучил мысли ангелов и выбирал музыку для роуд-муви

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Как постоянная бесприютность героев фильмов Вима Вендерса отражается в музыке? На какие три уровня делится саундтрек «Неба над Берлином»? И как отреагировали участники группы Talking Heads, когда режиссер предложил им написать песню из будущего?

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и в других сервисах.

4 июня на Beat Film Festival покажут документальный фильм «Вендерс». Перед премьерой музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует роль музыки в творчестве немецкого режиссера Вима Вендерса и вспоминает, чьи песни звучат в его фильмах — от Ника Кейва и U2 до Depeche Mode, R.E.M. и Portishead.

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится сразу в двух форматах: показы пройдут в кинотеатрах и на других площадках Москвы, а также на платформе стратегического партнера фестиваля — на КиноПоиск HD.

Большая часть фильмов фестиваля будет доступна для покупки на КиноПоиск HD.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Треки, которые звучат в этом эпизоде

Автор: Лев Ганкин

Фото: Matt Carr / Getty Images

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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