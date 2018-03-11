Как Вим Вендерс озвучил мысли ангелов и выбирал музыку для роуд-муви

4 июня на Beat Film Festival покажут документальный фильм «Вендерс». Перед премьерой музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует роль музыки в творчестве немецкого режиссера Вима Вендерса и вспоминает, чьи песни звучат в его фильмах — от Ника Кейва и U2 до Depeche Mode, R.E.M. и Portishead.

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится сразу в двух форматах: показы пройдут в кинотеатрах и на других площадках Москвы, а также на платформе стратегического партнера фестиваля — на КиноПоиск HD.

Большая часть фильмов фестиваля будет доступна для покупки на КиноПоиск HD.

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