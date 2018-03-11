Как Вим Вендерс озвучил мысли ангелов и выбирал музыку для роуд-муви

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Как постоянная бесприютность героев фильмов Вима Вендерса отражается в музыке? На какие три уровня делится саундтрек «Неба над Берлином»? И как отреагировали участники группы Talking Heads, когда режиссер предложил им написать песню из будущего?
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4 июня на Beat Film Festival покажут документальный фильм «Вендерс». Перед премьерой музыкальный журналист Лев Ганкин анализирует роль музыки в творчестве немецкого режиссера Вима Вендерса и вспоминает, чьи песни звучат в его фильмах — от Ника Кейва и U2 до Depeche Mode, R.E.M. и Portishead.
Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится сразу в двух форматах: показы пройдут в кинотеатрах и на других площадках Москвы, а также на платформе стратегического партнера фестиваля — на КиноПоиск HD.
Большая часть фильмов фестиваля будет доступна для покупки на КиноПоиск HD.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин
Фото: Matt Carr / Getty Images