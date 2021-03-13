Как «Армия мертвецов» Зака Снайдера делает человечными и зомби, и героев боевиков

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Как в «Армии мертвецов» сочетаются фильм-ограбление, драма про плохого отца и традиционная для зомби-хорроров социальная критика? Почему Дэйв Батиста — идеальный герой современного боевика? Какие отсылки к опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и античной мифологии можно найти в «Армии мертвецов»? И кто такой Зак Снайдер — настоящий художник или просто талантливый пиротехник?
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В этом выпуске подкаста редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают зомби-боевик Зака Снайдера «Армия мертвецов» и выбирают любимого персонажа.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов