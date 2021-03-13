Как «Армия мертвецов» Зака Снайдера делает человечными и зомби, и героев боевиков

В этом выпуске подкаста редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают зомби-боевик Зака Снайдера «Армия мертвецов» и выбирают любимого персонажа.

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