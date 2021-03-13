Как «Армия мертвецов» Зака Снайдера делает человечными и зомби, и героев боевиков

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ПодкастКак «Армия мертвецов» Зака Снайдера делает человечными и зомби, и героев боевиков

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Как в «Армии мертвецов» сочетаются фильм-ограбление, драма про плохого отца и традиционная для зомби-хорроров социальная критика? Почему Дэйв Батиста — идеальный герой современного боевика? Какие отсылки к опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и античной мифологии можно найти в «Армии мертвецов»? И кто такой Зак Снайдер — настоящий художник или просто талантливый пиротехник?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске подкаста редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают зомби-боевик Зака Снайдера «Армия мертвецов» и выбирают любимого персонажа.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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