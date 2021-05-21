Страшилки и первая любовь: Разбор третьей серии «Пищеблока»

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В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.
Что нового о вампирах мы узнали в третьей серии? Какие детские страшилки можно услышать в сериале? Почему секс и насилие в «Пищеблоке» не эксплуатация, а попытка нового взгляда на советское время? Этично ли вообще убивать вампиров? И почему лучшие сцены в этой серии у Тимофея Трибунцева и Ирины Пеговой?
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Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров