Страшилки и первая любовь: Разбор третьей серии «Пищеблока»

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ПодкастСтрашилки и первая любовь: Разбор третьей серии «Пищеблока»

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В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Что нового о вампирах мы узнали в третьей серии? Какие детские страшилки можно услышать в сериале? Почему секс и насилие в «Пищеблоке» не эксплуатация, а попытка нового взгляда на советское время? Этично ли вообще убивать вампиров? И почему лучшие сцены в этой серии у Тимофея Трибунцева и Ирины Пеговой?

Пётр Натаров
Даниил Вершинин и Ангелина Стречина
Петр Натаров и Мария Абрамова

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Castbox. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Даулет Жанайдаров

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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