Страшилки и первая любовь: Разбор третьей серии «Пищеблока»

В этом подкасте главный редактор Лиза Сурганова и редактор видео и подкастов Даулет Жанайдаров обсуждают сериал «Пищеблок», делятся впечатлениями от каждой серии и помогают разобраться, что же там произошло.

Что нового о вампирах мы узнали в третьей серии? Какие детские страшилки можно услышать в сериале? Почему секс и насилие в «Пищеблоке» не эксплуатация, а попытка нового взгляда на советское время? Этично ли вообще убивать вампиров? И почему лучшие сцены в этой серии у Тимофея Трибунцева и Ирины Пеговой?