Как Марк Миллар покорил Голливуд комиксами «Пипец» и «Kingsman» и ввел моду на ультранасилие

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).
Почему комиксы Марка Миллара так часто экранизируют? Почему Тимур Бекмамбетов изменил концепцию оригинального комикса «Особо опасен», заменив суперзлодеев на тайный орден? В чем проблема с сиквелами фильмов «Пипец» и «Kingsman: Секретная служба»? И какие идеи Миллара нашли отражение во «Мстителях», «Логане» и «Первый мститель: Противостояние»?
Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска» и в других сервисах.
Во втором сезоне мы рассказываем о важных авторах комиксов и о том, как они повлияли на кино. Первые эпизоды были посвящены карьере Стэна Ли, Алана Мура, Фрэнка Миллера и Маржан Сатрапи, а в этом выпуске владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский и кинокритик Марат Шабаев обсуждают творчество Марка Миллара и спорят, почему сериал Netflix «Наследие Юпитера» получился таким ужасным.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Трейлер сериала «Наследие Юпитера»
«Наследие Юпитера» — свежая экранизация комикса Марка Миллара о нескольких поколениях супергероев, у которых начинается конфликт. Возможно, сериал станет первым произведением в серии фильмов внутри собственной супергеройской вселенной Netflix.
Какие комиксы Марка Миллара еще не экранизированы
«MPH»
Художник:
Дункан Фегредо
Молодой житель стремительно беднеющего Детройта по имени Роско попадает в тюрьму по обвинению в торговле наркотиками. Сокамерник предлагает ему попробовать некий малоизвестный препарат MPH (отсылка к сокращению «miles per hour» — «миль в час»), и Роско внезапно получает суперспособности. Теперь он двигается так быстро, что весь остальной мир как будто стоит на месте, и единственное, что его ограничивает, — срок действия каждой дозы MPH. Роско делится таблетками со своими близкими друзьями, и вместе они используют суперскорость, чтобы отомстить своим обидчикам и быстро разбогатеть. Но запас таблеток медленно подходит к концу, а правоохранительные органы выпускают из сверхсекретной тюрьмы еще одного человека со сверхскоростью, который теперь должен помочь поймать грабителей.
Автор комикса пытается представить, что было бы, если бы Флэш стал грабить банки. Сам Миллар иронично описывал его как «„Форсаж“ без машин». В 2014 году права на экранизацию купил продюсер «Трансформеров» Лоренцо Ди Бонавентура, но, судя по всему, к работе над фильмом так и не приступили.
«Звездный свет» («Starlight»)
Художник:
Горан Парлов
Дюк МакКвин недавно похоронил жену, его взрослые дети практически не навещают отца, а соседи считают одинокого деда чокнутым — вся округа помнит, как он рассказывал о своем космическом путешествии 40 лет назад. Загвоздка в том, что космическое путешествие было на самом деле. Дюк летал на другую планету и спас ее жителей от ужасного тирана. И благодарные инопланетяне возвращаются к постаревшему Дюку 40 лет спустя, потому что им снова нужна помощь.
Здесь Миллар использует образ из довоенных научно-фантастических комиксов и книг — бравый землянин попадает в другой мир и решает там все проблемы. В каком-то смысле МакКвин — постаревший Джон Картер или Флэш Гордон. Идея героя, которому никто не верит, вообще близка Миллару. В его комиксах «Алтимейтс», своеобразном перезапуске истории Мстителей, почти все персонажи долго считают Тора сумасшедшим и не воспринимают его слова об Асгарде всерьез.
О возможной экранизации «Звездного света» говорили начиная с 2013 года, когда студия 20th Century Fox приобрела права на историю, но первые конкретные новости появились лишь недавно: сценаристом и режиссером фильма станет Джо Корниш («Чужие на районе»).
«Хрононавты» («Chrononauts»)
Художник:
Шон Гордон Мерфи
Двое харизматичных и отчаянных инженеров саботируют испытания первой настоящей машины времени и отключают поисковые маячки, чтобы коллеги не могли их найти. Теперь, используя технологию, встроенную в их костюмы, они бесконтрольно путешествуют по эпохам, наживают себе баснословные богатства, становятся королями и императорами и крутят романы с Клеопатрой и Мэрилин Монро. О сохранении пространственно-временного континуума они не беспокоятся вовсе и спокойно отправляют в прошлое оружие, военную технику и гоночные машины, чтобы помочь союзникам в XVI веке. Но пока они наслаждаются жизнью, руководители эксперимента отправляют за беглецами службу охраны.
При чтении «Хрононавтов» легко понять, чем Миллар планировал пленить киностудии: чего стоит одна только сцена, где воришки убегают от преследователей сквозь эпохи на редкой гоночной машине De Tomaso и оказываются то на ипподроме в Древнем Риме, то на Курской дуге в 1943 году, то под ногами у тираннозавра. В 2015 году права на комикс купила Universal, но вскоре какие-либо новости об экранизации поступать перестали. Возможно, проблема в том, что комикс амбициозный даже по меркам Миллара, и его адаптация слишком дорого обойдется в производстве.
«Superior»
Художник:
Лейнил Фрэнсис Ю
Как и Дэйв Лизевски из «Пипца», подросток Саймон обожает супергероев. Отличает их то, что Саймону больше нравятся старомодные, раздражающе положительные герои и то, что у него рассеянный склероз и он пользуется инвалидной коляской. Однажды ночью в комнате Саймона появляется говорящая обезьяна в скафандре и предлагает выполнить одно, самое заветное желание. И тогда Саймон превращается в Супериора — своего любимого героя комиксов и фильмов; целую неделю он спасает людей по всему миру и моментально становится главной знаменитостью Земли. Увы, через неделю выясняется, что, во-первых, в обмен на чудесное превращение Саймон должен отдать свою душу, а во-вторых, обезьяна сделала схожее предложение мерзкому хулигану из соседнего квартала, и он выбрал облик инопланетного суперзлодея.
«Superior» отдает дань уважения простым и понятным героям, появившимся еще в начале XX века: кумир Саймона очень похож на Супермена, а вся канва повествования напоминает историю Шазама. Скорее всего, именно схожесть с более известным супергероем-подростком, недавно появившимся в кино, и мешает экранизировать комикс, хотя в 2014 году Fox приобретала на него права. С тех пор никаких новостей о проекте нет.
Автор: Иван Чернявский, Марат Шабаев
Фото: Adam Gasson / SFX Magazine / Future via Getty Images