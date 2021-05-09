Как Марк Миллар покорил Голливуд комиксами «Пипец» и «Kingsman» и ввел моду на ультранасилие

Дюк МакКвин недавно похоронил жену, его взрослые дети практически не навещают отца, а соседи считают одинокого деда чокнутым — вся округа помнит, как он рассказывал о своем космическом путешествии 40 лет назад. Загвоздка в том, что космическое путешествие было на самом деле. Дюк летал на другую планету и спас ее жителей от ужасного тирана. И благодарные инопланетяне возвращаются к постаревшему Дюку 40 лет спустя, потому что им снова нужна помощь.

Здесь Миллар использует образ из довоенных научно-фантастических комиксов и книг — бравый землянин попадает в другой мир и решает там все проблемы. В каком-то смысле МакКвин — постаревший Джон Картер или Флэш Гордон. Идея героя, которому никто не верит, вообще близка Миллару. В его комиксах «Алтимейтс», своеобразном перезапуске истории Мстителей, почти все персонажи долго считают Тора сумасшедшим и не воспринимают его слова об Асгарде всерьез.

О возможной экранизации «Звездного света» говорили начиная с 2013 года, когда студия 20th Century Fox приобрела права на историю, но первые конкретные новости появились лишь недавно: сценаристом и режиссером фильма станет Джо Корниш («Чужие на районе»).