Почему «Персиполис» Маржан Сатрапи стал сенсацией и что еще нужно знать о главных женщинах-комиксистках

Ноэль Стивенсон стала известной благодаря ироничному фэнтези-комиксу «Нимона» о девушке, способной обращаться хоть в животное, хоть в другого человека. Настоящая слава к ней пришла в 2015 году после публикации веселого приключенческого комикса для девочек-подростков «Дровосечки» о летнем лагере, который, как в «Гравити Фолз», оказывается не тем, чем казался. Стивенсон стала самой молодой финалисткой престижной литературной премии National Book Award и дважды лауреаткой премии Айснера, аналога «Оскара» среди комиксов. Заодно она стала инициатором создания блога The Hawkeye Initiative, высмеивающего сексизм в комиксах: художники со всего мира рисуют мужчин-супергероев в тех позах, в которых обычно представлены женские персонажи, и таким образом показывают разницу в репрезентации героев и сексуализацию женщин.

Стивенсон, мягко говоря, не везет с адаптациями ее комиксов: «Нимона» долго шла к своей полнометражной анимационной экранизации, которую отменили в результате поглощения киностудии Fox и ее активов корпорацией Disney. По слухам, экранизация не просто была в работе, а закончена более чем наполовину, но в начале 2021 года Disney ликвидировала анимационную студию Blue Sky, которая делала мультфильм почти пять лет. Disney же погубила и экранизацию «Дровосечек», которую Fox планировала еще c 2015 года. Однако эта история со счастливым концом. Заработав кредит доверия в качестве шоураннера мультсериала «Ши-Ра и непобедимые принцессы», Стивенсон смогла успешно продать «Дровосечек» сервису HBO Max, правда уже в виде мультсериала, дата выхода которого пока неизвестна.