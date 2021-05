Почему «Персиполис» Маржан Сатрапи стал сенсацией и что еще нужно знать о главных женщинах-комиксистках

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Почему женщин-авторов комиксов полно, но в кино их почти не экранизируют? Как Маржан Сатрапи в «Персиполисе» исследует тему исламской революции в Иране? Что она привносит в снятые ей фильмы из комиксной эстетики? И какие еще автобиографические комиксы стоит почитать?

Во втором сезоне мы рассказываем о важных авторах комиксов и о том, как они повлияли на кино. Первые эпизоды были посвящены карьере Стэна Ли, Алана Мура и Фрэнка Миллера , а в этом выпуске владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский и кинокритик Марат Шабаев обсуждают творчество Маржан Сатрапи и положение женщин в современной комикс-индустрии. Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Трейлер фильма «Персиполис» «Персиполис» — самое известное произведение Маржан Сатрапи, экранизация ею же написанного комикса. Смешной и грустный автобиографический мультфильм об иранской девочке-бунтарке из интеллигентной семьи, которая становится свидетелем иранской революции 1979 года и пришествия к власти исламских фундаменталистов. Приз жюри в Каннах и номинация на «Оскар».

Главные женщины-авторы комиксов

Туве Янссон Главный комикс:

«Муми-тролли» (1977—1981)

Хотя Янссон в первую очередь великая финская писательница, известная своим циклом детских книг про муми-троллей, не стоит забывать, что она сама писала и рисовала комиксы. Еще в 1948 году она превратила сказку «Муми-тролль и комета» в комикс-стрип, а начиная с 1954 года стала постоянно рисовать комиксы для британской газеты Evening News. Приключения муми-троллей в комиксах были более сатирическими и гротескными, чем в книгах (это были новые истории, не пересказывающие прозу), и Янссон рисовала их до 1959 года. Потом эстафету подхватил ее брат Ларс, занимавшийся этим аж до 1975-го. Среди множества экранизаций сказок о муми-троллях затесались две связанные с комиксами — мультфильм «Муми-тролли на Ривьере», прямая адаптация тех самых газетных стрипов, и аниме-сериал 1990 года «Приключения муми-троллей», в котором использовались сюжеты как из книг, так и из комиксов.

Пенелопа Бажьё Главный комикс:

«Дерзкие» (2016)

Самый известный комикс француженки Пенелопы Бажьё тоже связан со СМИ: серия «Дерзкие» изначально выходила в формате веб-комикса на сайте издания Le Monde. «Дерзкие» состоят из тридцати реальных историй женщин, действовавших вопреки обстоятельствам и окружающей действительности и реализовавших свои желания и мечты (среди героинь есть сама Бажьё и Туве Янссон), причем выбирались по возможности биографии не самых известных и заезженных персонажей. В 2020 году «Дерзкие» были экранизированы в виде анимационного сериала. Он ориентирован на детскую аудиторию и ставит своей целью доказать современным девочкам, что они могут быть кем угодно и делать то, что хотят.

Ноэль Стивенсон Главные комиксы:

«Нимона» (2015), «Дровосечки» (2014—2020)

Ноэль Стивенсон стала известной благодаря ироничному фэнтези-комиксу «Нимона» о девушке, способной обращаться хоть в животное, хоть в другого человека. Настоящая слава к ней пришла в 2015 году после публикации веселого приключенческого комикса для девочек-подростков «Дровосечки» о летнем лагере, который, как в «Гравити Фолз», оказывается не тем, чем казался. Стивенсон стала самой молодой финалисткой престижной литературной премии National Book Award и дважды лауреаткой премии Айснера, аналога «Оскара» среди комиксов. Заодно она стала инициатором создания блога The Hawkeye Initiative, высмеивающего сексизм в комиксах: художники со всего мира рисуют мужчин-супергероев в тех позах, в которых обычно представлены женские персонажи, и таким образом показывают разницу в репрезентации героев и сексуализацию женщин. Стивенсон, мягко говоря, не везет с адаптациями ее комиксов: «Нимона» долго шла к своей полнометражной анимационной экранизации, которую отменили в результате поглощения киностудии Fox и ее активов корпорацией Disney. По слухам, экранизация не просто была в работе, а закончена более чем наполовину, но в начале 2021 года Disney ликвидировала анимационную студию Blue Sky, которая делала мультфильм почти пять лет. Disney же погубила и экранизацию «Дровосечек», которую Fox планировала еще c 2015 года. Однако эта история со счастливым концом. Заработав кредит доверия в качестве шоураннера мультсериала «Ши-Ра и непобедимые принцессы», Стивенсон смогла успешно продать «Дровосечек» сервису HBO Max, правда уже в виде мультсериала, дата выхода которого пока неизвестна.

Джи Уиллоу Уилсон Главный комикс:

«Мисс Марвел» (первое появление героя Камалы Хан — 2013 год)

У американской сценаристки и художницы Джи Уиллоу Уилсон за плечами уже были собственная научно-фантастическая серия «Air» и мистическая фантазия про современный Египет «Cairo», когда Marvel попросило ее помочь разработать нового персонажа. Издательству нужны были новые образы супергероев, и одним из вариантов была девочка-подросток из семьи, исповедующей ислам. При участии Уилсон и редакторки Саны Аманат эта героиня обрела имя, прозвище и облик. Камала Хан, она же Мисс Марвел — девушка из семьи пакистанских иммигрантов — стала самым успешным новым персонажем издательства за несколько последних десятилетий наравне с новым Человеком-пауком Майлзом Моралесом. Уилсон не только выступила в роли создательницы героини, но и стала постоянной сценаристкой комиксов о Камале. Аудиторию, не читающую комиксы, Marvel знакомит со своей новой звездой постепенно: Камала Хан оказалась в центре сюжета недавней нашумевшей видеоигры «Мстители», а в конце 2021 года на Disney+ должен выйти сериал «Мисс Марвел», после чего девушка присоединится к своему главному кумиру и попадет в фильм «Капитан Марвел 2».

Наоко Такэути Главный комикс:

«Сейлор Мун» (1992—1997)

В 1990 году начинающая японская художница Такэути получила от редактора альманаха манги «Nakayoshi» заказ на новую супергеройскую серию про таинственного рыцаря справедливости в маске. Такэути предложила для разнообразия сделать рыцаря девушкой, а по просьбе другого редактора (кстати, мужчины) супергероиня получила костюм, похожий на японскую школьную форму. Героиню назвали Сейлор Ви. Вскоре мангой заинтересовалась студия Toei Animation, которой позарез был нужен приключенческий мультсериал для девочек. Чтобы продавать больше игрушек и сопутствующих товаров по грядущему сериалу, принимается решение добавить еще персонажей, а манга про Сейлор Ви постепенно сворачивается до статуса приквела главной работы Такэути — «Sailor Moon». По нынешним меркам и манга, и оригинальный аниме-сериал про воинов в матросках выглядят достаточно заурядно, и новому поколению анимешников нужны дополнительные пояснения о причинах легендарного статуса этой франшизы. Но тем, кто в девяностые застал дебют «Сейлор Мун» на российском телевидении, объяснять не нужно ничего: для огромного количества людей сериал был прорывом и первым знакомством с миром современной японской анимации. Впрочем, новому поколению — новые воины в матросках: летом 2021 года на Netflix выходит свежий полнометражный мультфильм, продолжающий недавний перезапуск аниме-сериала.

Хирому Аракава Главный комикс:

«Стальной алхимик» (2001—2010)

Хирому Аракава — мужской псевдоним художницы Хироми Аракавы, под которым она публиковала свою самую известную мангу «Стальной Алхимик». Драматическая история о двух братьях, живущих в мире, похожем на Европу начала XX века, где активно практикуется алхимия, разошлась по миру совокупным тиражом более 70 млн экземпляров и стала основой не только для игрового фильма, но и сразу двух аниме-сериалов. Первый — «Стальной Алхимик» — быстро отошел от авторской задумки Аракавы (с ее одобрения) и закончился сильно раньше, чем вышли последние тома манги, поэтому сюжетно отличается от первоисточника. Второй сериал, «Стальной Алхимик: Братство» — более точная по отношению к оригиналу адаптация сюжета, которая к тому же экранизировала главы, опубликованные после окончания первого сериала.

Автор: Иван Чернявский, Марат Шабаев

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images, Lehtikuva / Reino Loppinen / ТАСС, Eric Fougere / VIP Images/ Corbis via Getty Images, Rebecca Cabage / Invision / AP / ТАСС, Jim Bennett / Getty Images for Museum of Pop Culture