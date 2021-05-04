Как менялся образ Великой Отечественной войны в кино

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Крупным планом

ПодкастКак менялся образ Великой Отечественной войны в кино

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Каким был первый образ Великой Отечественной войны в 1940-е? Почему «Летят журавли» — великое кино? Как в 1970-е сосуществовали батальные эпосы Юрия Озерова и тихие драмы Алексея Германа и Ларисы Шепитько? И что не так с современными российскими фильмами о войне?

«Летят журавли»
«Иваново детство»
«Иди и смотри»
«Т-34»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» к 9 мая редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов рассказывают об эволюции образа Великой Отечественной войны от 1940-х до наших дней и обсуждают, почему военная тематика так важна для советского и российского кино.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Главные фильмы, упомянутые в выпуске

«Разгром немецких войск под Москвой» (1942, реж. Илья Копалин, Леонид Варламов) — документальный фильм о битве за Москву. Первый отечественный лауреат премии «Оскар».

«Радуга» (1943, реж. Марк Донской) — драма с сильной религиозной образностью о борьбе партизанов с оккупантами. Сильно повлияла на итальянских неореалистов.

«Два бойца» (1943, реж. Леонид Луков) — фильм о дружбе фронтовых товарищей с Марком Бернесом в главной роли. Актер исполнил ставшие культовыми песни «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали».

«Падение Берлина» (1949, реж. Михаил Чиаурели) — апофеоз культа личности в кино, история простого солдата Алексея, который проходит всю войну до Берлина. Финальная сцена: Сталин прилетает к захваченному Рейхстагу на самолете, и его приветствуют военные всех стран.

«Летят журавли» (1957, реж. Михаил Калатозов) — единственный отечественный фильм — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Драматичная история девушки Вероники, чей возлюбленный погибает на фронте.

«Иваново детство» (1962, реж. Андрей Тарковский) — драма мальчика-партизана (первая роль Николая Бурляева), чью психику искорежила война. Главный приз Венецианского кинофестиваля.

«Освобождение» (1968—1972, реж. Юрий Озеров) — киноэпопея из пяти фильмов о Великой Отечественной войне от Курской битвы до падения Берлина, в которой одним из важных персонажей выступает Иосиф Сталин.

«Проверка на дорогах» (1971, реж. Алексей Герман) — военная драма о партизанском отряде и коллаборационисте, пролежавшая на полке 15 лет.

«В бой идут одни „старики“» (1973, реж. Леонид Быков) — музыкальная трагикомедия о поющей эскадрилье летчиков.

«Иди и смотри» (1985, реж. Элем Климов) - самый страшный фильм о Великой Отечественной войне. Будни нацистских зверств на территории Беларуси глазами подростка Флёры.

«Звезда» (2002, реж. Николай Лебедев) — духоподъемная экранизация классической повести, снятая на технически продвинутом уровне.

«Сталинград» (2013, реж. Федор Бондарчук) — военный боевик, созданный по образцу голивудского блокбастера.

«Т-34» (2018, реж. Алексей Сидоров) — патриотический экшен с Александром Петровым о побеге из плена на танке.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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