Как менялся образ Великой Отечественной войны в кино

В специальном выпуске подкаста «Крупным планом» к 9 мая редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов рассказывают об эволюции образа Великой Отечественной войны от 1940-х до наших дней и обсуждают, почему военная тематика так важна для советского и российского кино.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.