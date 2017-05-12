Что не так с «Гневом человеческим» и в чем феномен Гая Ричи

В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят, удачный ли фильм «Гнев человеческий», и пытаются разобраться, что не так с его сценарием.

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