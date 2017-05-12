Что не так с «Гневом человеческим» и в чем феномен Гая Ричи

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ПодкастЧто не так с «Гневом человеческим» и в чем феномен Гая Ричи

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Чем «Гнев человеческий» отличается от предыдущих фильмов Гая Ричи? В чем разница между ним и оригиналом, французским криминальным триллером «Инкассатор»? Станет ли эта роль прорывом для Джейсона Стэйтема? И в чем секрет популярности Гая Ричи в России?

Джейсон Стэйтем
Скотт Иствуд
Холт Маккэллани, Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт и Рокки Уильямс
Джейсон Стэйтем и Джош Хартнетт
Джейсон Стэйтем

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов спорят, удачный ли фильм «Гнев человеческий», и пытаются разобраться, что не так с его сценарием.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Расследование убийства приводит к делу 80-летней давности: детектив-пазл с Денисом Шведовым на КиноПоиск HD.
В главных ролях:Денис Шведов, Сергей Маковецкий, Антон Васильев
Режиссер:Геннадий Островский
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